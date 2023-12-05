Жак Вильнев: «Я традиционалист в вопросе DRS, но не спринтов. Виды спорта, который не являлись шоу, умерли»

Вильнев сообщил, что по-разному относится к DRS и спринтам в «Ф-1».

Чемпион мира 1997 года заявил, что внедрение спринтов позволило сделать уик-энд более интересным для болельщиков, и негативно высказался о системе DRS.

«Это здорово, потому что пятница стала лучше. Сделать субботу интереснее не планировалось. Люди жалуются по поводу субботы: «О, лучше не стало». Что ж, идея была в том, чтобы исправить ситуацию в пятницу, когда бывает очень скучно. Сейчас по меньшей мере в пятницу есть результат – есть о чем написать.

Формат можно редактировать, но это здорово. Однако не на каждом этапе – как мы видим в MotoGP, это слишком, перебор.

Кроме того, хорошо, что уик-энды проходят по-разному. Когда у тебя 23, 24, 25 гонок, и формат не меняется, они становятся однообразными. Поэтому здорово, что есть перемены. Это спорт, но каждый спорт – в то же время и шоу.

В каких-то вещах я традиционалист, но не в этом аспекте. Если спорт остается спортом, то все в порядке.

Скажем, я категорически против DRS. В этом я традиционалист, потому что она снижает спортивную составляющую. DRS – все равно, что более быстрая обувь для спринтера, который бежит чуть медленнее. Пурист во мне это не принимает, а что касается остального… Спринт или не спринт – это не влияет на основную гонку, и я только за, ведь спорт нуждается в шоу.

Каждый вид спорта, который не являлся шоу, умер, или за ним толком не следят», – сказал Вильнев.

Канадец также проанализировал возможный отказ «Ф-1» от термочехлов:

«Ф-1» – единственная серия, которая сохранила термочехлы, или одна из немногих. Это сильно бы все изменило, в том числе стратегии – устранило бы андеркаты. Пилоты были бы вынуждены дольше атаковать.

В чемпионатах вроде « » все сработало. Почему в «Ф-1» не получится? Холодные шины – плюс для шоу».

Спринты пройдут в Китае, Майами и на еще 4 трассах «Ф-1» в 2024-м

«Ф-1» будет начислять очки за квалификацию к спринту, если введет реверсивную решетку (AMuS)