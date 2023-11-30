Джордж Расселл: «Реверсивная решетка не сработает в «Ф-1» из-за «паровозика DRS»

Расселл не верит в успех реверсивных решеток в «Формуле-1».

С 2024 года формат уик-эндов со спринтами поменяют. Одно из предложений заключается в использовании реверсивной решетки. Гонщик « » скептически относится к данной идее.

«Не стану говорить от лица [всех] пилотов, но мое личное мнение такое: я не считаю, что реверсивная решетка сработает.

Я просто основываюсь на своем опыте в «Формуле-3» и «Формуле-2». Труднее всего обогнать прямого конкурента. Когда пилоты стартуют с реверсивной решетки, быстрейшая машина на десятой позиции пытается обогнать вторую по скорости машину на девятой, которая, в свою очередь, стремится опередить третий по скорости болид на восьмом месте. Получается, каждый гонщик находится в борьбе с прямым конкурентом.

Пожалуй, это будет просто «паровозик DRS». Скажем, « » лидирует, за ним едет « », который не может совершить обгон, затем «Альпин», которую преследует « » или еще кто-то. Поэтому я считаю, что концепция не сработает», – заявил Расселл.

По мнению британца, более интересными спринты сделали бы игры со стратегиями:

«Пока что лучшими спринтами оказывались те, когда шины сильно деградировали, как в Катаре, либо когда пилоты выбирали разные стратегии. То же самое в Бразилии: покрышки держались только 25 кругов, и гонка вышла хорошей.

Но в большинстве случае ты ставишь «медиум» и просто жмешь на полную до финиша, и хорошей борьбы нет».

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