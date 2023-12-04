Кристиан Хорнер: «Вместе с «Хондой» мы уже выиграли больше гонок, чем «Хонда» выиграла с «Маклареном» в период расцвета»

Хорнер оценил успешность сотрудничества «Ред Булл» и «Хонды».

Руководитель команды считает, что сейчас, после третьего титула Макса Ферстаппена, сотрудничество «Ред Булл» и «Хонды» уже можно считать более успешным, чем союз «Хонды» и «Макларена» конца прошлого века, когда британская команда с 1988 по 1991 годы выигрывала Кубок конструкторов, а чемпионами становились и .

Также «Макларену» принадлежал рекорд «Ф-1» по проценту побед в сезоне – в 1088 году команда выиграла 15 и 16 проведенных Гран-при – результат составил 93.8%. В этом году «Ред Булл» удалось превзойти достижение « » – выиграв 21 из 22 Гран-при, процент побед «Ред Булл» составил 95.5%.

« », хоть и не являясь официальным мотористом «Ред Булл», продолжает оказывать команде техническую поддержку, поставляя двигатели и помогая с развитием собственного моторного подразделения. С 2026 года техническим партнером «Ред Булл» станет «Форд», а «Хонда» будет поставлять двигатели «Астон Мартин»:

«С тех пор, как в нашей первой совместной гонке в 2019 году мы смогли попасть на подиум, а потом одержали три победы, к настоящему моменту мы уже выиграли вместе больше гонок, чем «Хонда» выиграла с «Маклареном» во времена своего расцвета.

Макс Ферстаппен – самый успешный с точки зрения результата гонщик в истории «Хонды», и это было действительно отличное партнерство. Они сыграли очень важную роль в том, чего мы смогли добиться в последние годы, и особенно в этом сезоне».

вспомнил и о том, как многие с удивлением восприняли решение «Ред Булл» сотрудничать с «Хондой», учитывая неудачное сотрудничество с «Маклареном» в последние годы:

«Сначала от «Хонды» отказались в «Макларене», потом из сделки с «Хондой» вышел «Заубер». Так что стратегически для нас было вполне разумным ходом сначала сотрудничать с «Хондой» через «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури»), а «Ред Булл» в этом случае получал возможность оценить перспективы такого сотрудничества в сравнении с текущим на тот момент поставщиком.

Ключевой момент наступил в июне 2018 года – мы оказались на перепутье и должны были принять окончательное решение. И основываясь на том, что мы видели в «Хонде» – преданность делу, решительность, сильный дух, ресурсы, – для нас стало очевидным, что правильным будет пойти по пути сотрудничества с «Хондой».

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