Джеймс Воулз: «Увеличивать количество гонок в «Формуле-1» точно не нужно»

Воулз назвал 24 Гран-при в сезоне предельным значением.

Руководитель « » считает, что в нынешнем виде календарь «Формулы-1» представляет собой достаточную нагрузку на команды и что чемпионату явно не стоит увеличивать количество этапов.

В следующем сезоне « » планирует впервые провести сразу 24 Гран-при за год.

«Позволю себе сказать, что сейчас мы находимся на допустимом, хорошем уровне. Но я не думаю, что количество гонок нужно продолжать увеличивать.

Думаю, что мы уже выходим за рамки возможностей, раздвигаем границы – и не только с точки зрения человеческих ресурсов, но и технологий. Потому что очень сложно посетить 24 разных Гран-при, перевозя около 30 тонн груза, сохраняя один и тот же темп – и при этом устраивая, как я надеюсь, лучшее в мире шоу. Так что я бы сказал, что доволен текущей ситуацией, но увеличивать количество гонок точно не нужно», – рассказал Воулз.

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