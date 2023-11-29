Серхио Перес: «К следующему сезону мне нужно обязательно прибавить в квалификациях»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Перес стремится улучшить квалификационный темп в сезоне-2024.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги чемпионата, рассказав о том, в каких областях ему обязательно нужно прибавлять в следующем году.

«Думаю, что моя форма в воскресных гонках в этом сезоне была очень и очень хороша. И это единственная причина, по которой я все же финишировал вторым в общем зачете. А вот субботние квалификации в этом сезоне были очень трудными – и это то, над чем нам нужно работать, в чем нам обязательно нужно прибавить к следующему сезону.

Что касается тестов, то для тебя на самом деле важно проводить такие дни вместе с командой, поскольку мы получаем задание, над которым можем продуктивно поработать вместе.

Да, «Ред Булл» доминировал в этом сезоне, но мне было довольно трудно. Тут уж что есть – то есть. Уверен, в следующем году у нас снова будет отличная машина. Надеюсь, что баланс станет чуть приятнее для моих предпочтений, и что как команда мы продолжим доминировать», – рассказал Перес.

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13 комментариев
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Hitgoe Himgob
Машина у тебя была хороша в гонках а не ты. Провальный сезон, во всем нужно прибавлять. Он в этом то году сколько Хэму привез? 40? Не удивлюсь если в след сезоне он сольет второе место и вылетит из команды.
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Великий Алонсо
Единственная причина по которой ты второй в общем зачёте - это скорость Ред Булл. Как же этот днарь раздражает.
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minotavr0706
Перес медленно но верно превращается во второго Баррикелло или Физикеллу, на выбор, то есть явный оруженосец и подносильщик снарядов для лидера. Так ещё и в этой роли может не удержаться)
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Luca di Montezemolo
А вообще за 30 лет даже и не вспомню чтобы плохой квалифаер стал быстрым, или плохой пилот в дождь стал быстрым, вот квалифаер топ пилот может сесть в мало знакомую машину и сразу показать скорость, строллоподобные пилоты несмотря на тесты, опыт могут чуть улучшить скорость но не сильно, вот и чика такой же, в середине пелетона ему самое и место в команде типа ФИ, Альпина .
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Luca di Montezemolo
Это невозможно, чудес не бывает Перес всегда был никакой в квалах, а тачку под его стиль никто делать не будет, что ещё ухудшает его выступления. Опять наверное ыксперты будут из него претендента на титул делать, а потом рассуждать что его пора выгнать и взять условного Рика.
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Paninaro
Давай, Сережа, прибавь.) Ещё обновления под себя попроси.) Наивный мексиканский паренёк.
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Luca di Montezemolo
Ответ minotavr0706
Перес медленно но верно превращается во второго Баррикелло или Физикеллу, на выбор, то есть явный оруженосец и подносильщик снарядов для лидера. Так ещё и в этой роли может не удержаться)
Вторикелло он с 21 года, подвигался мгновенно когда видел приму, и Хэма он оттормаживал как мог, то что он там выиграл пару раз в начале сезона ну так и Физикелла выигрывал в начале сезонов, барик тоже получал свои победы. Так что я не понял про превращается, он вторик по факту, причем гораздо более послушный чем Баррикелло, это то рассказывал как его угнетают, книжку обещал выпустить, этот сразу подвигается и не возникает, ещё когда выигрывает то сразу получает от семейства читерстапена, то его мать на весь интернет рассказывает как он жене изменяет, то Йос открывает рот.
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minotavr0706
Ответ Luca di Montezemolo
Вторикелло он с 21 года, подвигался мгновенно когда видел приму, и Хэма он оттормаживал как мог, то что он там выиграл пару раз в начале сезона ну так и Физикелла выигрывал в начале сезонов, барик тоже получал свои победы. Так что я не понял про превращается, он вторик по факту, причем гораздо более послушный чем Баррикелло, это то рассказывал как его угнетают, книжку обещал выпустить, этот сразу подвигается и не возникает, ещё когда выигрывает то сразу получает от семейства читерстапена, то его мать на весь интернет рассказывает как он жене изменяет, то Йос открывает рот.
Ну на Force India он порой шикарные заезды выдавал, так что мне казалось парень с яйцами. А по факту оказался вторик, здесь соглашусь с вами
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Luca di Montezemolo
Ответ minotavr0706
Ну на Force India он порой шикарные заезды выдавал, так что мне казалось парень с яйцами. А по факту оказался вторик, здесь соглашусь с вами
Так он и сейчас может против других яица показывать, а против напарника вот этого ну просто самый вежливый человек на свете, против других напарников был наоборот супержесток, это вдвойне смешно наблюдать, вот есть мягкие пилоты типа бота, есть жёсткие типа Магнуссена, а чика совмещает роли, против одного пилота он супермягок, против других может жестить.
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Philatelist79
Не в квалификации точно. Ошибок было немерено . Нужна уверенность в себе и везение.
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