Серхио Перес: «К следующему сезону мне нужно обязательно прибавить в квалификациях»

Перес стремится улучшить квалификационный темп в сезоне-2024.

Пилот « » подвел итоги чемпионата, рассказав о том, в каких областях ему обязательно нужно прибавлять в следующем году.

«Думаю, что моя форма в воскресных гонках в этом сезоне была очень и очень хороша. И это единственная причина, по которой я все же финишировал вторым в общем зачете. А вот субботние квалификации в этом сезоне были очень трудными – и это то, над чем нам нужно работать, в чем нам обязательно нужно прибавить к следующему сезону.

Что касается тестов, то для тебя на самом деле важно проводить такие дни вместе с командой, поскольку мы получаем задание, над которым можем продуктивно поработать вместе.

Да, «Ред Булл» доминировал в этом сезоне, но мне было довольно трудно. Тут уж что есть – то есть. Уверен, в следующем году у нас снова будет отличная машина. Надеюсь, что баланс станет чуть приятнее для моих предпочтений, и что как команда мы продолжим доминировать», – рассказал .

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