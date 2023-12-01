Шарль Леклер: «Сезон для нас разделился на две части – до Гран-при Японии, и после»

Теги Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер подвел итоги сезона-2023.

Пилот «Феррари» отметил, что чемпионат для него лично разделился на две части – и что только после Гран-при Японии, благодаря обновлениям болида, он получил возможность выжимать из техники больше, чем до этого.

«По ощущениям, сезон для нас разделился на две части – до Гран-при Японии, и после него. По крайней мере, для меня. Потому что после этапа в Японии мне стало намного легче управляться с болидом.

Мы много работали над повышением стабильности поведения болида в разных условиях, что очень сильно помогло мне с точки особенностей пилотажа. Поскольку я предпочитаю избыточную поворачиваемость и более подвижную переднюю ось, а в первой половине сезона я был лишен таких возможностей», – рассказал Леклер.

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