Алекс Албон: «Сезон-2023 – сильнейший для меня в «Ф-1». Я не самый высокомерный человек, но отдам себе должное»

Албон полагает, что в 2023-м выступал в «Формуле-1» лучше, чем когда-либо.

заработал 27 из 28 очков « » и занял 13-ю позицию в личном зачете по итогам сезона-2023. Выступления тайского пилота позволили команде завоевать седьмое место в Кубке конструкторов – лучшее достижение «Уильямса» с 2017 года.

«Я очень горжусь своими выступлениями. Пожалуй, я не самый высокомерный человек, но отдам себе должное.

Есть ощущение, что я провел очень сильный сезон. Думаю, большая часть гонок складывалась непросто. Случались заезды, когда мы сражались, сражались, сражались – постоянно. Но мне это нравится.

В такой среде я раскрываюсь. На мой взгляд, это сильнейший сезон для меня в «Ф-1», и связь, которую я наладил с командой, очень помогла. Похоже, нам удалось реализовать все возможности, хорошо выступить во всех гонках.

Перед следующим сезоном важно устранить слабые места болида. Но мы проводили гонки очень сильно, выжимали максимум из наших возможностей. Поэтому удалось сохранить седьмое место. Когда машина позволяла, мы делали все, чтобы заработать очки. В то же время соперники ошибались со стратегией или чем-то еще и просто упускали шансы», – заявил Албон.

Албон выиграл у напарника все квалификации сезона, Ферстаппен – 20 из 22, в «Мерседесе» равенство. В 2020-м Алекс всухую проиграл Максу

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