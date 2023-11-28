Алекс Албон: «Сезон-2023 – сильнейший для меня в «Ф-1». Я не самый высокомерный человек, но отдам себе должное»

Теги Уильямс Формула-1 Александр Албон Авто

Албон полагает, что в 2023-м выступал в «Формуле-1» лучше, чем когда-либо.

Алекс Албон заработал 27 из 28 очков «Уильямса» и занял 13-ю позицию в личном зачете по итогам сезона-2023.  Выступления тайского пилота позволили команде завоевать седьмое место в Кубке конструкторов – лучшее достижение «Уильямса» с 2017 года.

«Я очень горжусь своими выступлениями. Пожалуй, я не самый высокомерный человек, но отдам себе должное.

Есть ощущение, что я провел очень сильный сезон. Думаю, большая часть гонок складывалась непросто. Случались заезды, когда мы сражались, сражались, сражались – постоянно. Но мне это нравится.

В такой среде я раскрываюсь. На мой взгляд, это сильнейший сезон для меня в «Ф-1», и связь, которую я наладил с командой, очень помогла. Похоже, нам удалось реализовать все возможности, хорошо выступить во всех гонках.

Перед следующим сезоном важно устранить слабые места болида. Но мы проводили гонки очень сильно, выжимали максимум из наших возможностей. Поэтому удалось сохранить седьмое место. Когда машина позволяла, мы делали все, чтобы заработать очки. В то же время соперники ошибались со стратегией или чем-то еще и просто упускали шансы», – заявил Албон.

Албон выиграл у напарника все квалификации сезона, Ферстаппен – 20 из 22, в «Мерседесе» равенство. В 2020-м Алекс всухую проиграл Максу

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4 комментария

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Minuvert
"Устранить слабое место болида" это про Сарджента?
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EAl
Албон второй после гасли представитель редбул, который после провала и разгрома от ферстапена (когда казалось что карьера закончена) смог подняться на ноги и переломить негативную ситуацию в свою пользу и стать лучше как гонщик. А вот например квят в аналогичной ситуации не смог справится со своим разочарованием и в итоге покинул формулу.
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Mittermeyer
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После провального сезона в РБ, казалось на Албоне можно ставить крест. Но сезоны в Вилиамсе, раскрыли его как отличного пилота. Надеюсь, что скоро, желательно в следующем году, Алекс пойдет на повышение и вместе с Расселом будет добывать поулы и победы в составе команды Мерседес.
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Volodya_A
Да непонятна сила Уильямса. Сравнить толком нельзя из-за Сарджента.
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