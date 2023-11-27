Кристиан Хорнер: «Леклеру нужно быть чуть сильнее сдерживать Расселла – тогда бы он мог отыграть еще секунду»
«Феррари» не до конца выполнила маневр по сдерживаю Расселла – считает Хорнер.
Руководитель «Ред Булл» прокомментировал действия «Ферарри» в конце Гран-при Абу-Даби.
Борясь с «Мерседесом» за второе место в Кубке конструкторов, Шарль Леклер принял решение пропустить вперед Серхио Переса, у которого был 5-секундный штраф. И тем самым позволить ему создать достаточный отрыв от Джорджа Расселла.
В случае успеха в итоговом протоколе Леклер бы расположился на 2-м месте, а Перес на 3-м, в то время как Рассел бы закончил гонку лишь на 4-й позиции – и в этом случае именно «Феррари» заняла бы второе место в общем зачете.
Однако Леклер, по мнению Хорнера, сдерживал Расселла недостаточно сильно, в результате чего Перес успел оторваться от пилота «Мерседеса» всего на 4 секунды. И не отыграл позицию.
«С позиции «Феррари» эти действия были вполне логичными. Проблема в том, что они выполнили работу лишь наполовину.
Они пропустили Чеко вперед, но вот вторую половину не доделали – мне кажется, как ранее продемонстрировал тот же Чеко, на том участке трассы можно было бы сдержать соперника сильнее, ставив потерять еще больше времени.
Так что да, я думаю, что Шарлю нужно было еще чуть сильнее сдерживать Джорджа, тогда он мог бы отыграть еще одну лишнюю секунду», – рассказал Хорнер.
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Шарлю то какое дело до лишних миллионов в бюджете, его дело повыше приехать. Это стратеги должны были увидеть вариант, дать дельты, нужные настройки.
А они в отпуске уже были, вот и вышла работа наполовину
А у Феррари ни то ни се. Ну хорошо, МБ признал, что Шарль джентльмен и все дела. Ну а представить на секунду, что от этого бы чемпионский титул зависел.
И как бы он тогда поступил? Как сейчас? Ну, не быть тогда Шарлю чемпионом(