Кристиан Хорнер: «Леклеру нужно быть чуть сильнее сдерживать Расселла – тогда бы он мог отыграть еще секунду»

«Феррари» не до конца выполнила маневр по сдерживаю Расселла – считает Хорнер.

Руководитель « » прокомментировал действия «Ферарри» в конце Гран-при Абу-Даби.

Борясь с «Мерседесом» за второе место в Кубке конструкторов, принял решение пропустить вперед , у которого был 5-секундный штраф. И тем самым позволить ему создать достаточный отрыв от .

В случае успеха в итоговом протоколе Леклер бы расположился на 2-м месте, а Перес на 3-м, в то время как Рассел бы закончил гонку лишь на 4-й позиции – и в этом случае именно «Феррари» заняла бы второе место в общем зачете.

Однако Леклер, по мнению , сдерживал Расселла недостаточно сильно, в результате чего Перес успел оторваться от пилота «Мерседеса» всего на 4 секунды. И не отыграл позицию.

«С позиции «Феррари» эти действия были вполне логичными. Проблема в том, что они выполнили работу лишь наполовину.

Они пропустили Чеко вперед, но вот вторую половину не доделали – мне кажется, как ранее продемонстрировал тот же Чеко, на том участке трассы можно было бы сдержать соперника сильнее, ставив потерять еще больше времени.

Так что да, я думаю, что Шарлю нужно было еще чуть сильнее сдерживать Джорджа, тогда он мог бы отыграть еще одну лишнюю секунду», – рассказал Хорнер.

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