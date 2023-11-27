Кристиан Хорнер: «Леклеру нужно быть чуть сильнее сдерживать Расселла – тогда бы он мог отыграть еще секунду»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Серхио Перес Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

«Феррари» не до конца выполнила маневр по сдерживаю Расселла – считает Хорнер.

Руководитель «Ред Булл» прокомментировал действия «Ферарри» в конце Гран-при Абу-Даби.

Борясь с «Мерседесом» за второе место в Кубке конструкторов, Шарль Леклер принял решение пропустить вперед Серхио Переса, у которого был 5-секундный штраф. И тем самым позволить ему создать достаточный отрыв от Джорджа Расселла.

В случае успеха в итоговом протоколе Леклер бы расположился на 2-м месте, а Перес на 3-м, в то время как Рассел бы закончил гонку лишь на 4-й позиции – и в этом случае именно «Феррари» заняла бы второе место в общем зачете.

Однако Леклер, по мнению Хорнера, сдерживал Расселла недостаточно сильно, в результате чего Перес успел оторваться от пилота «Мерседеса» всего на 4 секунды. И не отыграл позицию.

«С позиции «Феррари» эти действия были вполне логичными. Проблема в том, что они выполнили работу лишь наполовину.

Они пропустили Чеко вперед, но вот вторую половину не доделали – мне кажется, как ранее продемонстрировал тот же Чеко, на том участке трассы можно было бы сдержать соперника сильнее, ставив потерять еще больше времени.

Так что да, я думаю, что Шарлю нужно было еще чуть сильнее сдерживать Джорджа, тогда он мог бы отыграть еще одну лишнюю секунду», – рассказал Хорнер.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер тащил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил

16 комментариев

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Александр Деев
Ну так можно было и самому выпасть из 5 секунд. С другой стороны терять особо нечего
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Schiaff1no
Проблема в том, что с позиции фур как обычно в одиночку гонщик думал.
Шарлю то какое дело до лишних миллионов в бюджете, его дело повыше приехать. Это стратеги должны были увидеть вариант, дать дельты, нужные настройки.
А они в отпуске уже были, вот и вышла работа наполовину
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Ват-сон
Ответ Александр Деев
Ну так можно было и самому выпасть из 5 секунд. С другой стороны терять особо нечего
идея была красивая и стоила того, чтобы довести до eё конца, тем более терять точно было нечего
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voroninboris
Кто-кто, а Хорнер в грязных приемчиках прекрасно разбирается
+6
-2
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Роман
Ответ Schiaff1no
Проблема в том, что с позиции фур как обычно в одиночку гонщик думал. Шарлю то какое дело до лишних миллионов в бюджете, его дело повыше приехать. Это стратеги должны были увидеть вариант, дать дельты, нужные настройки. А они в отпуске уже были, вот и вышла работа наполовину
Стратеги у Феррари в вечном отпуске, видимо
+4
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seryas
Ну вот не сомневаюсь, что РБ в этой ситуации все сделал бы как надо, а Макс скорее бы вынес Джорджа.
А у Феррари ни то ни се. Ну хорошо, МБ признал, что Шарль джентльмен и все дела. Ну а представить на секунду, что от этого бы чемпионский титул зависел.
И как бы он тогда поступил? Как сейчас? Ну, не быть тогда Шарлю чемпионом(
+10
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+3
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United_LP
Просто нужно было Сайнсу норм тактику придумать, чтобы тот мог хоть 2-3 очка привезти, тогда бы не пришлось всю эту клоунаду устраивать.
+2
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Alexey Konev
Хорнер кажется просто расжигает, потому что Леклер уже объяснил почему не стал тормозить Рассела - ибо невозможно было бы вычислить дельту до Переса с таким мостиком, как у Феррари
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113k
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Ответ Ват-сон
идея была красивая и стоила того, чтобы довести до eё конца, тем более терять точно было нечего
С такой тактикой и сливают все ставочники.
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Citadellia
Ответ Александр Деев
Ну так можно было и самому выпасть из 5 секунд. С другой стороны терять особо нечего
Если бы он выпал из 5 секунд, представляю как бы злорадствовали недоброжелатели. Отличная стратегия, как говорят в данный момент, мгновенно бы превратилась в эпик фейл и вообще Феррари такая Феррари, что команда что гонщик.
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Fredd66
Если уж Хорнер так обеспокоился о феррари, мог бы Ферстаппена попросить пропустить Леклера. 3,14здеть, как грится, не мешки ворочать.
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sinkindragon@gmail.com
Ответ seryas
Ну вот не сомневаюсь, что РБ в этой ситуации все сделал бы как надо, а Макс скорее бы вынес Джорджа. А у Феррари ни то ни се. Ну хорошо, МБ признал, что Шарль джентльмен и все дела. Ну а представить на секунду, что от этого бы чемпионский титул зависел. И как бы он тогда поступил? Как сейчас? Ну, не быть тогда Шарлю чемпионом(
А может стал бы легендой как Жак Икс
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mkryuchckov10@gmail.com
Ответ Schiaff1no
Проблема в том, что с позиции фур как обычно в одиночку гонщик думал. Шарлю то какое дело до лишних миллионов в бюджете, его дело повыше приехать. Это стратеги должны были увидеть вариант, дать дельты, нужные настройки. А они в отпуске уже были, вот и вышла работа наполовину
С мая месяца видимо
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asnerd
нужно было исполнять за 3-4 круга до финиша а не в последнем повороте
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VladimirGol
Ответ seryas
Ну вот не сомневаюсь, что РБ в этой ситуации все сделал бы как надо, а Макс скорее бы вынес Джорджа. А у Феррари ни то ни се. Ну хорошо, МБ признал, что Шарль джентльмен и все дела. Ну а представить на секунду, что от этого бы чемпионский титул зависел. И как бы он тогда поступил? Как сейчас? Ну, не быть тогда Шарлю чемпионом(
В Феррари, прекрасно помнят как Михаэля Шумахера лишили всех очков за сезон (он был по итогу вторым), за попытку выбить конкурента, и решили не рисковать всем, ради одного места.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ United_LP
Просто нужно было Сайнсу норм тактику придумать, чтобы тот мог хоть 2-3 очка привезти, тогда бы не пришлось всю эту клоунаду устраивать.
Сайнц ехал медленнее Стролла на той же тактике, очки были невозможны.
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