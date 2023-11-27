Ферстаппен, Цунода и Леклер – лучшие гонщики Гран-при Абу-Даби по версии The Race, Сайнс – 19-й
Издание The Race проанализировало успехи пилотов «Формулы-1» в Абу-Даби
Эксперт Эдд Стро оценивает работу спортсменов на протяжении всего уик-энда.
Первую строчку рейтинга занял победитель гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл», гонщик дня по версии болельщиков Юки Цунода («Альфа Таури») стал вторым, призер Гран-при Абу-Даби Шарль Леклер («Феррари») – третьим.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, также поднявшийся на подиум, расположился на четвертой позиции в списке, в то время как для его напарника Льюиса Хэмилтона уик-энд не сложился – семикратный чемпион стал лишь 13-м. Высокую оценку получил лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (пятое место), замкнули рейтинг Карлос Сайнс из «Феррари» и представитель «Хааса» Кевин Магнуссен.
Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Абу-Даби (The Race)
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и да, так написали, как будто, Альфа Таури должны бороться за победу с Максом, а вот днище Цунода на 8 местом приехал только а совсем уж слабак Рик за 10 даже, это уровень их машины, Цунода прыгнул выше возможного.