Ферстаппен, Цунода и Леклер – лучшие гонщики Гран-при Абу-Даби по версии The Race, Сайнс – 19-й

Издание The Race проанализировало успехи пилотов «Формулы-1» в Абу-Даби

Эксперт Эдд Стро оценивает работу спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Первую строчку рейтинга занял победитель гонки из « », гонщик дня по версии болельщиков (« ») стал вторым, призер Гран-при Абу-Даби Шарль Леклер («Феррари») – третьим.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, также поднявшийся на подиум, расположился на четвертой позиции в списке, в то время как для его напарника уик-энд не сложился – семикратный чемпион стал лишь 13-м. Высокую оценку получил лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (пятое место), замкнули рейтинг Карлос Сайнс из «Феррари» и представитель «Хааса» Кевин Магнуссен.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Абу-Даби (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Юки Цунода («Альфа Таури»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Оскар Пиастри («Макларен»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Пьер Гасли («Альпин»)

9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

10. Алекс Албон («Уильямс»)

11. Эстебан Окон («Альпин»)

12. Серхио Перес («Ред Булл»)

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

17. Логан Сарджент («Уильямс»)

18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

19. Карлос Сайнс («Феррари»)

20. Кевин Магнуссен («Хаас»)

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