Ферстаппен, Цунода и Леклер – лучшие гонщики Гран-при Абу-Даби по версии The Race, Сайнс – 19-й

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Издание The Race проанализировало успехи пилотов «Формулы-1» в Абу-Даби

Эксперт Эдд Стро оценивает работу спортсменов на протяжении всего уик-энда.

Первую строчку рейтинга занял победитель гонки Макс Ферстаппен из «Ред Булл», гонщик дня по версии болельщиков Юки ЦунодаАльфа Таури») стал вторым, призер Гран-при Абу-Даби Шарль Леклер («Феррари») – третьим.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, также поднявшийся на подиум, расположился на четвертой позиции в списке, в то время как для его напарника Льюиса Хэмилтона уик-энд не сложился – семикратный чемпион стал лишь 13-м. Высокую оценку получил лидер «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (пятое место), замкнули рейтинг Карлос Сайнс из «Феррари» и представитель «Хааса» Кевин Магнуссен.

Рейтинг гонщиков «Формулы-1» на Гран-при Абу-Даби (The Race)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Юки Цунода («Альфа Таури»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
6. Оскар Пиастри («Макларен»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Пьер Гасли («Альпин»)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
10. Алекс Албон («Уильямс»)
11. Эстебан Окон («Альпин»)
12. Серхио Перес («Ред Булл»)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
14. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
15. Даниэль Риккардо («Альфа Таури»)
16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
17. Логан Сарджент («Уильямс»)
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
19. Карлос Сайнс («Феррари»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)
 

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4 комментария

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Scorpio
Переса все таки раскусили, пилота дня уже х. залутаешь, как раньше
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Grigpar
Вот Цуноду на 2-е место поставили. И всегда возникает вопрос, а показывает ли он реальный темп болида или едет как начинающий. Не крашит и в борьбе участвует, вот видимо за это и дают.
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DonaldBrashear 2.0
Ответ Grigpar
Вот Цуноду на 2-е место поставили. И всегда возникает вопрос, а показывает ли он реальный темп болида или едет как начинающий. Не крашит и в борьбе участвует, вот видимо за это и дают.
1) есть сравнение с напарником, который опытный и заслуженный, 2) можно посмотреть на квалификацию, где уж точно он выжал максимум, никто не скажет в здравом уме, что Альфа Таури быстрее, чем те команды, что были выше, а значит, это максимум был, и даже больше, учитывая, что многих обыграл и из этих команд.

и да, так написали, как будто, Альфа Таури должны бороться за победу с Максом, а вот днище Цунода на 8 местом приехал только а совсем уж слабак Рик за 10 даже, это уровень их машины, Цунода прыгнул выше возможного.
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Grigpar
Ответ DonaldBrashear 2.0
1) есть сравнение с напарником, который опытный и заслуженный, 2) можно посмотреть на квалификацию, где уж точно он выжал максимум, никто не скажет в здравом уме, что Альфа Таури быстрее, чем те команды, что были выше, а значит, это максимум был, и даже больше, учитывая, что многих обыграл и из этих команд. и да, так написали, как будто, Альфа Таури должны бороться за победу с Максом, а вот днище Цунода на 8 местом приехал только а совсем уж слабак Рик за 10 даже, это уровень их машины, Цунода прыгнул выше возможного.
Где-то есть тут правда. Но я тебе скажу, что темп Альфа Таури под конец сезона был реально высок. И не так уж они и уступали некоторым, особенно в квалификационном темпе, где порой и Хаасы выстреливали, и Альфы, и Альпин.
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