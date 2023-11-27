Хэмилтон, Леклер и другие гонщики «Ф-1» собрались на ужин в конце сезона-2023
Пилоты «Формулы-1» отметили окончание сезона ужином.
Чжоу Гуаньюй из «Альфа Ромео» выложил фото с ужина, на котором присутствовали звезды «Мерседеса» и «Феррари» Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, а также другие гонщики: Ланс Стролл («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин»), Алекс Албон («Уильямс»), напарник Чжоу Валттери Боттас, Даниэль Риккардо и Юки Цунода (оба – «Альфа Таури»).
Год назад спортсмены также вместе поужинали в Абу-Даби – тогда свою последнюю гонку провел четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.
Пилоты «Формулы-1» собрались на прощальном ужине Феттеля
Фото: соцсети Чжоу Гуаньюя
Т.к. все остальные пилоты попарно из команд, и только Гасли один)
я тоже старших уважаю, но при этом если они порят чушь или ведут себя неадекватно, принимаю это.