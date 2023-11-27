Хэмилтон, Леклер и другие гонщики «Ф-1» собрались на ужин в конце сезона-2023

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Уильямс Альфа Таури Себастьян Феттель Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Астон Мартин Даниэль Риккардо Пьер Гасли Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Альфа Ромео Юки Цунода Альпин Авто

Пилоты «Формулы-1» отметили окончание сезона ужином.

Чжоу Гуаньюй из «Альфа Ромео» выложил фото с ужина, на котором присутствовали звезды «Мерседеса» и «Феррари» Льюис Хэмилтон, Джордж Расселл, Шарль Леклер, Карлос Сайнс, а также другие гонщики: Ланс Стролл («Астон Мартин»), Пьер Гасли («Альпин»), Алекс Албон («Уильямс»), напарник Чжоу Валттери Боттас,  Даниэль Риккардо и Юки Цунода (оба – «Альфа Таури»).

Год назад спортсмены также вместе поужинали в Абу-Даби – тогда свою последнюю гонку провел четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель.

Пилоты «Формулы-1» собрались на прощальном ужине Феттеля

Фото: соцсети Чжоу Гуаньюя

18 комментариев

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Роман
Обсуждали как прервать гегемонию Макса пока его нет за столом, один из первых вариантов: каждый по очереди выбивает Макса на первом круге на каждом этапе
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RusSt
Решили традицию ввести с таким ужинами. Выглядит круто
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RusSt
Ответ whoisme
В целом дофига пилотов заигнорило. Чего не было Окона и Переса понятно, да и Макса, он закрытый человек сам по себе. За гонщиков Мака странно, вроде компанейские по слухам
Думаю у многих команд своя вечеринка была с механиками и тд. Поэтому отсутствуют как раз командами а не так что один пилот пришел а второй нет
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Данил Колпиков
Кто удивлен, что нет Окона? Никто…
+5
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Maver1ck19
Ответ Роман
Обсуждали как прервать гегемонию Макса пока его нет за столом, один из первых вариантов: каждый по очереди выбивает Макса на первом круге на каждом этапе
А таинственным фотографом был Эдриан Ньюи:D
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Пользователь заблокирован
Эклер сидит так, как будто ему #######
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whoisme
В целом дофига пилотов заигнорило. Чего не было Окона и Переса понятно, да и Макса, он закрытый человек сам по себе. За гонщиков Мака странно, вроде компанейские по слухам
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Dark.Babysitter
Если здесь есть Самурай и Медоед, то это компания весёлых и общительных парней
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Project2000
Стролл улыбается - уникальное фото))
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Окон наверно фоткает)
Т.к. все остальные пилоты попарно из команд, и только Гасли один)
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Minuvert
Ответ Антон Якимцев
И ещё семерых.
Восьмерых
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Minuvert
Ответ Антон Якимцев
Почему восьмерых? Я написал в ответ, что нет Окона: "и ещё семерых".
Не вижу Халка с Магнуссеном, Переса с Ферстаппеным, Норриса с Пиастри, Алонсо и Сарджента. И Окона
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ASphotographer
Ответ Антон Якимцев
А, это у меня без очков задвоился кто-то на фото)) Не суть. Наброс на Окона в любом случае не в тему)
еще как в тему. У многих гонщиков характер не самый ласковый, например Алонсо. Но его уважают и с его мнением считаются. А вот Окон... хм, надо постараться, чтоб тебя так не любили почти все
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Антон Якимцев
Ответ ASphotographer
еще как в тему. У многих гонщиков характер не самый ласковый, например Алонсо. Но его уважают и с его мнением считаются. А вот Окон... хм, надо постараться, чтоб тебя так не любили почти все
... старикам везде у нас почёт.

я тоже старших уважаю, но при этом если они порят чушь или ведут себя неадекватно, принимаю это.
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