Руководитель «Астон Мартин»: «Размышляя об этом сезоне, я вижу только позитивные стороны»

Крак подвел итоги сезона-2023.

Руководитель « » с позитивом смотрит на прошедший год. По его мнению, это был лучший сезон команды.

«Размышляя об этом сезоне, я вижу только позитивные стороны и большой прогресс, которого мы добились в сравнении с прошлым годом. Мы насладились некоторыми успешными днями, особенно на ранней стадии сезона, – и мы вернулись [на высокие позиции после неудачного периода] в последних гонках.

Это был наш лучший сезон как команды: мы набрали 280 очков, по сравнению с 55-ю в прошлом году. Я бы хотел поблагодарить всех, кто работал на трассе и на базе, за всю тяжелую работу. Также хочу поблагодарить наших фанатов и партнеров: без их поддержки мы бы не достигли подобного прогресса», – сказал Крак.

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й