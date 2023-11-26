Руководитель «Астон Мартин»: «Размышляя об этом сезоне, я вижу только позитивные стороны»

Теги Гран-при Абу-Даби Формула-1 Астон Мартин Майк Крак Авто

Крак подвел итоги сезона-2023.

Руководитель «Астон Мартин» с позитивом смотрит на прошедший год. По его мнению, это был лучший сезон команды.

«Размышляя об этом сезоне, я вижу только позитивные стороны и большой прогресс, которого мы добились в сравнении с прошлым годом. Мы насладились некоторыми успешными днями, особенно на ранней стадии сезона, – и мы вернулись [на высокие позиции после неудачного периода] в последних гонках.

Это был наш лучший сезон как команды: мы набрали 280 очков, по сравнению с 55-ю в прошлом году. Я бы хотел поблагодарить всех, кто работал на трассе и на базе, за всю тяжелую работу. Также хочу поблагодарить наших фанатов и партнеров: без их поддержки мы бы не достигли подобного прогресса», – сказал Крак.

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

15 комментариев

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Minuvert
Фернандо нужно отдельное спасибо сказать, как палочка-выручалочка для команды сработал. Не проиграй гонку обновлений, можно было бы и на места повыше рассчитывать
+13
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ibra207
Ответ Тим Тим
Был бы Леклер вместо Ало, была бы битва за титул. Как минимум в первую треть сезона, было бы пару побед и поулов
😂😂
+7
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индийский огурчик
Ответ Le Chan
Ахахаха пол сезона быть 2 тачкой чемпа и стать 5 в КК это удивительное достижение проиграть даже Маку который гонок 9 просто не было на трассе.Карма ))))))
Они не были второй машиной, по крайней мере это не было очевидно ясно, смотря на стролла. У Феррари и Мерседеса квалы были лучше чаще всего даже на той стадии и темп.
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+4
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Великий Алонсо
В ноги кланяться Фернандо надо, без него были бы унылые 70 очков Стролла и 0 подиумов.
+8
-7
+1
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Iurcel
Позитивные стороны были в первой половине сезона, во второй , почти всё было удручающе.
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+1
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Le Chan
Ответ индийский огурчик
Они не были второй машиной, по крайней мере это не было очевидно ясно, смотря на стролла. У Феррари и Мерседеса квалы были лучше чаще всего даже на той стадии и темп.
Серьезно ? Вы судите по уровню машины по Строллу там минус секунда в квале и пол секунды по темпу в гонке с круга !
Притом Алонсо не квалифаер уровня Хэма Рассела или Леклера он даже Окона ни разу не победил которого уничтожили Рик и Гасли
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Le Chan
Ответ Великий Алонсо
В начале сезона были 4 командой пелетона, в конце уже 7, так что ты что то путаешь дилетантка. Реальная позиция в ЛЗ на такой машине 10-14, но Алонсо волшебник 4-й.
В начале 10 и в конце 10,но величайший всех спас )))
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Орбит Орбит
Ответ Антон Якимцев
Так себе позитивные стороны, построили отличную машину и упустили Феттеля. А так бы обогнали Макларен и победу зацепили бы хоть одну.
с пальцем вместо Алонсо?))))))))
+3
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