Фредерик Вассер о попытке замедлить Расселла: «Это была идея Шарля. Для команды важно закончить все позитивным образом»

Вассер поделился мнением о решении Леклера оттормозить Расселла.

Руководитель « » высказался о попытке оттормозить на финальных кругах Гран-при Абу-Даби, чтобы помочь Скудерии взять второе место в Кубке Конструкторов.

«Это была идея Шарля. Мы могли действовать и более агрессивно в попытке замедлить Расселла, но, с другой стороны, думаю, для команды также важно закончить все позитивным образом.

Помочь Шарлю финишировать вторым в гонке и закончить ее таким образом – по-моему, это хороший шаг перед следующим годом. Это был хороший выбор.

У Карлоса [ ] были некоторые проблемы с темпом, и нам пришлось поставить два «харда» подряд. Единственным выходом для нас было появление красных флагов или машины безопасности. Жаль другую часть боксов», – отметил .

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й