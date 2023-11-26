Фредерик Вассер о попытке замедлить Расселла: «Это была идея Шарля. Для команды важно закончить все позитивным образом»
Вассер поделился мнением о решении Леклера оттормозить Расселла.
Руководитель «Феррари» высказался о попытке Шарля Леклера оттормозить Джорджа Расселла на финальных кругах Гран-при Абу-Даби, чтобы помочь Скудерии взять второе место в Кубке Конструкторов.
«Это была идея Шарля. Мы могли действовать и более агрессивно в попытке замедлить Расселла, но, с другой стороны, думаю, для команды также важно закончить все позитивным образом.
Помочь Шарлю финишировать вторым в гонке и закончить ее таким образом – по-моему, это хороший шаг перед следующим годом. Это был хороший выбор.
У Карлоса [Сайнса] были некоторые проблемы с темпом, и нам пришлось поставить два «харда» подряд. Единственным выходом для нас было появление красных флагов или машины безопасности. Жаль другую часть боксов», – отметил Вассер.
Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й
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