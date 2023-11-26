Фредерик Вассер о попытке замедлить Расселла: «Это была идея Шарля. Для команды важно закончить все позитивным образом»

Теги Феррари Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Шарль Леклер Фредерик Вассер Джордж Расселл Авто

Вассер поделился мнением о решении Леклера оттормозить Расселла.

Руководитель «Феррари» высказался о попытке Шарля Леклера оттормозить Джорджа Расселла на финальных кругах Гран-при Абу-Даби, чтобы помочь Скудерии взять второе место в Кубке Конструкторов.

«Это была идея Шарля. Мы могли действовать и более агрессивно в попытке замедлить Расселла, но, с другой стороны, думаю, для команды также важно закончить все позитивным образом.

Помочь Шарлю финишировать вторым в гонке и закончить ее таким образом – по-моему, это хороший шаг перед следующим годом. Это был хороший выбор.

У Карлоса [Сайнса] были некоторые проблемы с темпом, и нам пришлось поставить два «харда» подряд. Единственным выходом для нас было появление красных флагов или машины безопасности. Жаль другую часть боксов», – отметил Вассер.

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CyberUnited
Ну Леклер хотя бы что-нибудь придумал, пока клоуны на мостике ждали сейф кар.
+38
-1
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maver1ck19
Изходя из того что Шарль говорит и делает,оттормаживать Рассела он не собирался,так как это нарушение спортивного принцыпа.Всё что в рамках правил и честной борьбы это пожалуйста,так шо булочка Красава
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
Ответ CyberUnited
Ну Леклер хотя бы что-нибудь придумал, пока клоуны на мостике ждали сейф кар.
Леклер давно всё понял про нынешних фур, что тут надо лучше самому что-то придумывать.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Конопельченко
У Шарля мозгов больше чем у всего руководства вместе со стратегами. При этом он пилотировал болид в гонке.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тим Тим
Ответ Михаил Гудимо
Надо было раньше это делать а не на последнем круге. Шарль молодец но поздно
если бы он начал оттормаживать Рассела раньше, то рисковал бы сам отстать более чем на 5 секунд. Это же очевидно.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arti22
Как же Шарлю хочется пожелать наконец-то нормальную машину, нормальных стратегов, очень умный пилот и очень жаль, что его карьера складывается подобным образом. Надеюсь боженька ему воздаст за все эти неудачи.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Гудимо
Надо было раньше это делать а не на последнем круге. Шарль молодец но поздно
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Выговский
Давно не помню такого пилота, в котором сочетается талант гонщика, ум и при этом нормальные человеческие качества. За такого болеть одно удовольствие! Остается теперь надеятся что в следующие годы, команда сделает конкурентную машину и решит свои проблемы. Тогда уверен, мы увидим с его стороны борьбу за титул.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
Ответ Grigpar
Такие вещи оговариваются до гонки. По команде пилот начинает исполнять такую тактику, но вида по радио этому не дается. Иначе можно получить какой-нибудь штраф.
какой какой-нибудь штраф? Конкретнее)) Запрещено пропускать, раздавать слипстрим или оттормаживать соперника? Походу сегодня все ваши познания формулы 1 катятся в тар тарары))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Maver1ck19
Изходя из того что Шарль говорит и делает,оттормаживать Рассела он не собирался,так как это нарушение спортивного принцыпа.Всё что в рамках правил и честной борьбы это пожалуйста,так шо булочка Красава
Булочка то молодец, но я верю, что у него появится спортивная злость и агрессия.. тогда и придут победы в будущем
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Гудимо
Ответ Тим Тим
если бы он начал оттормаживать Рассела раньше, то рисковал бы сам отстать более чем на 5 секунд. Это же очевидно.
ну а так упустил второе место от мерсов. ничего не изменилось
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Citadellia
Ответ Биомеханоид
Леклер давно всё понял про нынешних фур, что тут надо лучше самому что-то придумывать.
Но, тем не менее, выдал он что-то впервые. Может на следующий год порвёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
Ответ Citadellia
Но, тем не менее, выдал он что-то впервые. Может на следующий год порвёт.
Да не первый раз он уже предлагает что-то. На что обычно получает "Мы думаем", а там уже и гонке конец.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Женя Дерунов
Ответ Grigpar
Есть такое понятие неспортивная борьба. И по решению судей, если ты будешь творить уж откровенную дичь, тебя могут дисквальнуть. И выкинь акк, он уже в этом году свой ресурс отработал.
так а что тут было неспортивного?))) ещё одно дно пробили...весь день перлы выдаёте .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Satyr77
Ответ Тим Тим
если бы он начал оттормаживать Рассела раньше, то рисковал бы сам отстать более чем на 5 секунд. Это же очевидно.
Он рисковал также дать зону ДРС для Рассела и улететь на 4-е место.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тим Тим
Ответ Михаил Гудимо
ну а так упустил второе место от мерсов. ничего не изменилось
ну хоть попробовал без никакого риска
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий