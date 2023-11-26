Льюис Хэмилтон о 2-м месте «Мерседеса» в Кубке конструкторов: «Доволен ли я? Не особо»

Теги Льюис Хэмилтон Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон подвел итоги сезона-2023.

Пилот «Мерседеса» рассказал, что не испытал особого удовольствия от того, что общими усилиями команда смогла удержать второе место в Кубке конструкторов по итогам Гран-при Абу-Даби.

«Доволен ли я (2-м местом «Мерседеса» в общем зачете)? Да не особо. Из этого сезона мы тоже мало что можем вынести. Поскольку в целом это был явно не лучший сезон. Просто факт в том, что я сумел это пережить. Вероятно, на этом все.

Что касается шансом в сезоне-2024, то в данный момент я не могу ничего сказать. Сегодня «Ред Булл» выиграли гонку с отрывом в 17 секунд – притом, что они с августа не занимались развитием этой машины. Вот это вызывает беспокойство.

Мы многое узнали о нашей машине, и теперь все зависит от нас, от нашей команды. Ребята знают, что должны делать. Сможем ли мы достичь желаемого или нет – посмотрим», – рассказал Хэмилтон.

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12 комментариев

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LeChat Ostrowski
этот факт можно рассматривать с разных углов, но с момента того, как Льюис "уволил" Маси, Льюис не выиграл ни одной гонки за 44 попытки (его номер, кстати). с 45-й начнёт выигрывать ?
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Александр Деев
Ничего нового, результаты команды никогда не были в приоритете для Хэмильтона
+20
-4
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Maver1ck19
Хорошее интервью для того что бы армия хэйтеров росла)максимально эгоистический ответ
+16
-6
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Роман
Сегодня в прямом эфире психолог под псевдонимом «Тото» уговаривал принцессу удержаться в топ-10, кого из гонщиков ещё приходится так уговаривать?
+22
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Sarumian
"Ребята знают, что должны построить мне "самовоз" как раньше, чтобы я мог превозмогать во всей красе. Сможем ли мы достичь желаемого или нет – посмотрим", – рассказал Хэмилтон.
+6
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Mortimer1
Ответ Роман
Сегодня в прямом эфире психолог под псевдонимом «Тото» уговаривал принцессу удержаться в топ-10, кого из гонщиков ещё приходится так уговаривать?
Да еще немного и хэм бы сошел просто потому что)
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Minuvert
Ответ LeChat Ostrowski
этот факт можно рассматривать с разных углов, но с момента того, как Льюис "уволил" Маси, Льюис не выиграл ни одной гонки за 44 попытки (его номер, кстати). с 45-й начнёт выигрывать ?
Развивая теорию заговоров и нумерологию можно смело заявить - нет, не выиграет, ведь Мерседес немецкая машина, а в ’45-ом немцы сокрушительно проиграли
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