Льюис Хэмилтон о 2-м месте «Мерседеса» в Кубке конструкторов: «Доволен ли я? Не особо»

Хэмилтон подвел итоги сезона-2023.

Пилот « » рассказал, что не испытал особого удовольствия от того, что общими усилиями команда смогла удержать второе место в Кубке конструкторов по итогам Гран-при Абу-Даби.

«Доволен ли я (2-м местом «Мерседеса» в общем зачете)? Да не особо. Из этого сезона мы тоже мало что можем вынести. Поскольку в целом это был явно не лучший сезон. Просто факт в том, что я сумел это пережить. Вероятно, на этом все.

Что касается шансом в сезоне-2024, то в данный момент я не могу ничего сказать. Сегодня «Ред Булл» выиграли гонку с отрывом в 17 секунд – притом, что они с августа не занимались развитием этой машины. Вот это вызывает беспокойство.

Мы многое узнали о нашей машине, и теперь все зависит от нас, от нашей команды. Ребята знают, что должны делать. Сможем ли мы достичь желаемого или нет – посмотрим», – рассказал .

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