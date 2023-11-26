Шарль Леклер: «Хотели помочь Пересу финишировать впереди Расселла, давая ему DRS и слипстрим. К сожалению, этого оказалось недостаточно»

Теги Феррари Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Серхио Перес Шарль Леклер Джордж Расселл Авто

Леклер расстроен тем, что «Феррари» упустила 2-е место в Кубке конструкторов.

Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Абу-Даби, рассказав о сражении с «Мерседесом» и попытках вырвать у соперников позицию.

«У Чеко был 5-секундный штраф, так что мы хотели помочь ему финишировать впереди Джорджа даже с этим штрафом, дать ему DRS, слипстрим. К сожалению, этого оказалось недостаточно.

С одной стороны я очень рад, потому что в этот уик-энд вряд ли есть хоть одна вещь, которую мы могли бы выполнить лучше, как команда. Никаких гарантий того, что наша машина будет второй по скорости в этот уик-энд, у нас не было.

Мы великолепно поработали и все сделали правильно – стратегия, квалификация. Досадно, что в итоге мы оказались третьими в Кубке конструкторов. Это (2-е место в Кубке конструкторов) был единственным, что имело для меня значение в концовке этого сезона, и мы не смогли этого добиться.

Я просто хотел бы поблагодарить команду за невероятно проделанную работу, за то, как все ребята упорно трудились с первой же гонки сезона.

Мы знали, что нас ждет непростой сезон, ведь нам явно не хватало скорости относительно того, к чему мы стремились, но команда потрясающе отработала чемпионат, с самой первой гонки», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Абу-Даби: Леклер ташил Переса на подиум ради победы над «Мерседесом», но Серхио все испортил

24 комментария

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RusSt
Ты слишком хороший человек Шарль, ф1 таких не любит. Все пилоты борятся против 19 человек ты против 19 + против собственной команды. Если сможешь таки побороть их станешь мега чемпионом
+51
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+50
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Mr.Alien
Феррари просто синоним слова цирк. Вы понимаете, что они изначально тактику Сайнсу считали в расчете на СК? Странно, что не учли возможный дождь в Абу-Даби и не поставили промежуточные заранее...
+45
-1
+44
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Гектор Печорин
надеюсь в будущих сезонах высшие силы смилуются над Леклером и ему воздастся за все проблемы и за всю боль
+31
-2
+29
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RusSt
Ответ Mr.Alien
Феррари просто синоним слова цирк. Вы понимаете, что они изначально тактику Сайнсу считали в расчете на СК? Странно, что не учли возможный дождь в Абу-Даби и не поставили промежуточные заранее...
ага, есть 100 планов но если выбрали план с сейфти Каром то едут до сейфти кара. Думаю были удивлены на последнем круге а как так у нас план его учитывал а он не приехал, не порядок
+14
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King_X
Ребята, что учились в Италии какое-то время, рассказывали, как по отдельным профильным предметам были преподы, которые рассказывали вместо предмета про вина, про моду, искусство, историю и т. д. Очень красочно, очень интересно, но вообще не по делу

К чему я это. Вот честное слово, ощущение, что на мостике у Фур сидят с бокалом вина вот такие витающие в облаках ребята, которые не то, что от математики далеки, а от обычной логики даже. Часто были моменты, когда пилоты сами придумывали тактику, или когда задавали элементарный вопрос, в духе с этим темпом что нам светит - а те просто не могли рассчитать даже то, что 5-классник у экрана верно оценит.
Есть диапазон, есть два темпа - времени сокращения дистанции не рассчитают даж)) и это при всем оборудовании и ПО. Свидетельство тому - как часто просто ждали, как их догонят, и потом только звали на пит.
Проблема не только в Руэде или кто там был за тактику, а во всей команде.
И очень жаль Шарля, а ранее Себа, в этом колхозе столько нервов и сил оставляют((
+12
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+12
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RusSt
Не хотели Шарль, хотел. боролся в этой команде ты один остальные мешали
+9
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+9
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checker
Шарль сделал все по максимуму.. я уже отчаялся дождаться в Фуоах толкого статега.. поставьте Карлосу софт на старте (после проваленной квалы их должно было остаться), за 5-6 кругов пока софт жив он мог прорваться в 10-ку, а дадьше вести нормальную гонку с двумя хардами с расчетом на несколько очков..
впрочем потеря 10 лямов не сделают Фуры бедней, а 3-е или 2-е место в КК ничего не добавят, ни убавят от их легаси..
+8
0
+8
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Роман
Грусть в глазах Шарля необъятная, добряк..
+8
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Роман
Ответ Гектор Печорин
надеюсь в будущих сезонах высшие силы смилуются над Леклером и ему воздастся за все проблемы и за всю боль
может в 2026 при смене регламента и уже в другой команде)
+5
-1
+4
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Viktor555
Как ни тащили Сайнса, сливая гонки Шарлю, Леклер все равно закончил сезон на позициях выше.
+3
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Schiaff1no
Просто квинтэссенция отношений Феррари и Леклера.
Даже и добавить нечего, команда космонавтов и хороший хороший гонщик.
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Фанат спорта01
Ответ Hans_Zimmer
Раньше это до введения потолка расходов. Теперь так не работает. Нельзя доложить из кармана
кто сказал что нельзя?
нельзя превышать бюджет 140млн.
до этой суммы можно вкладывать сколько захочется.
и ещё даже гоночная команда Феррари легко заработает 140млн в год.
только от спонсоров Феррари получает больше 200млн.
Сантандер платить около 60млн в год, Шелль-40,снапдрагон-30 и т.д.
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SIH
Ответ checker
Шарль сделал все по максимуму.. я уже отчаялся дождаться в Фуоах толкого статега.. поставьте Карлосу софт на старте (после проваленной квалы их должно было остаться), за 5-6 кругов пока софт жив он мог прорваться в 10-ку, а дадьше вести нормальную гонку с двумя хардами с расчетом на несколько очков.. впрочем потеря 10 лямов не сделают Фуры бедней, а 3-е или 2-е место в КК ничего не добавят, ни убавят от их легаси..
Вы абсолютно правы.
У Сайнса перед гонкой было 2 комплекта нового софта!
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Mortimer1
Ответ Givi Shotadze
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Судьба второго места была целиком в руках Переса. Рассел ничего не решал)
Хэм даже Цуноду обогнать не способен. Это лол)
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Mortimer1
Ответ Givi Shotadze
Рассел ехал +0.6 на круге. Перес обогнал его за 5 кругов. Задача была не ошибиться. Леклер на это повлиять не мог, как и Перес вдруг поехать +1 с. Леклер в азарте гонки, это понятно, но с дивана всё было очевидно))))
Как удобно вы опускаете момент что Перес мог без штрафа обойти и уехать от Рассела) Тогда фуры спокойно забирали второе место в чемпионате.
Никакой борьбы Леклеру или Пересу Рассел навязать не мог.
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Sarumian
Ответ King_X
Ребята, что учились в Италии какое-то время, рассказывали, как по отдельным профильным предметам были преподы, которые рассказывали вместо предмета про вина, про моду, искусство, историю и т. д. Очень красочно, очень интересно, но вообще не по делу К чему я это. Вот честное слово, ощущение, что на мостике у Фур сидят с бокалом вина вот такие витающие в облаках ребята, которые не то, что от математики далеки, а от обычной логики даже. Часто были моменты, когда пилоты сами придумывали тактику, или когда задавали элементарный вопрос, в духе с этим темпом что нам светит - а те просто не могли рассчитать даже то, что 5-классник у экрана верно оценит. Есть диапазон, есть два темпа - времени сокращения дистанции не рассчитают даж)) и это при всем оборудовании и ПО. Свидетельство тому - как часто просто ждали, как их догонят, и потом только звали на пит. Проблема не только в Руэде или кто там был за тактику, а во всей команде. И очень жаль Шарля, а ранее Себа, в этом колхозе столько нервов и сил оставляют((
Всё проще - на мостике сидя ребята не с "улицы", а как у нас сын-брат-зять и т.д. Главное, чтобы свой - надежный был.
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sir_shir
мда, знатно красные запороли (как всегда) гонку/стратегию Сайнсу!
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Hans_Zimmer
Ответ checker
Шарль сделал все по максимуму.. я уже отчаялся дождаться в Фуоах толкого статега.. поставьте Карлосу софт на старте (после проваленной квалы их должно было остаться), за 5-6 кругов пока софт жив он мог прорваться в 10-ку, а дадьше вести нормальную гонку с двумя хардами с расчетом на несколько очков.. впрочем потеря 10 лямов не сделают Фуры бедней, а 3-е или 2-е место в КК ничего не добавят, ни убавят от их легаси..
Для компании Феррари 10 млн это немного
Но для бюджета команды ф1 это огромная сумма, которая позволяет брать эти деньги для модернизации и развития болида
Так что это было важное сражение
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Фанат спорта01
Ответ Hans_Zimmer
Для компании Феррари 10 млн это немного Но для бюджета команды ф1 это огромная сумма, которая позволяет брать эти деньги для модернизации и развития болида Так что это было важное сражение
Так сама Феррари даст эти 10лимонов гоночной команде и всё.
Феррари раньше по 500млн в год тратили на ф1,так что для них это не деньги.
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Hans_Zimmer
Ответ Фанат спорта01
Так сама Феррари даст эти 10лимонов гоночной команде и всё. Феррари раньше по 500млн в год тратили на ф1,так что для них это не деньги.
Раньше это до введения потолка расходов. Теперь так не работает.
Нельзя доложить из кармана
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Hans_Zimmer
Ответ Фанат спорта01
кто сказал что нельзя? нельзя превышать бюджет 140млн. до этой суммы можно вкладывать сколько захочется. и ещё даже гоночная команда Феррари легко заработает 140млн в год. только от спонсоров Феррари получает больше 200млн. Сантандер платить около 60млн в год, Шелль-40,снапдрагон-30 и т.д.
Из статьи The Race

To add to that, you have to consider the benefit of $10-12m in extra prize money. That will have an impact on the team’s budget and even for those who are already spending at or near the cost cap limit, that cash always comes in handy. For those lower down the grid, it could easily make the difference between hitting the cost cap or not.
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