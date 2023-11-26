Шарль Леклер: «Хотели помочь Пересу финишировать впереди Расселла, давая ему DRS и слипстрим. К сожалению, этого оказалось недостаточно»

Леклер расстроен тем, что «Феррари» упустила 2-е место в Кубке конструкторов.

Пилот « » подвел итоги Гран-при Абу-Даби, рассказав о сражении с «Мерседесом» и попытках вырвать у соперников позицию.

«У Чеко был 5-секундный штраф, так что мы хотели помочь ему финишировать впереди даже с этим штрафом, дать ему DRS, слипстрим. К сожалению, этого оказалось недостаточно.

С одной стороны я очень рад, потому что в этот уик-энд вряд ли есть хоть одна вещь, которую мы могли бы выполнить лучше, как команда. Никаких гарантий того, что наша машина будет второй по скорости в этот уик-энд, у нас не было.

Мы великолепно поработали и все сделали правильно – стратегия, квалификация. Досадно, что в итоге мы оказались третьими в Кубке конструкторов. Это (2-е место в Кубке конструкторов) был единственным, что имело для меня значение в концовке этого сезона, и мы не смогли этого добиться.

Я просто хотел бы поблагодарить команду за невероятно проделанную работу, за то, как все ребята упорно трудились с первой же гонки сезона.

Мы знали, что нас ждет непростой сезон, ведь нам явно не хватало скорости относительно того, к чему мы стремились, но команда потрясающе отработала чемпионат, с самой первой гонки», – рассказал Леклер.

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