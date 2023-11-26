Шарль Леклер: «Хотели помочь Пересу финишировать впереди Расселла, давая ему DRS и слипстрим. К сожалению, этого оказалось недостаточно»
Леклер расстроен тем, что «Феррари» упустила 2-е место в Кубке конструкторов.
Пилот «Феррари» подвел итоги Гран-при Абу-Даби, рассказав о сражении с «Мерседесом» и попытках вырвать у соперников позицию.
«У Чеко был 5-секундный штраф, так что мы хотели помочь ему финишировать впереди Джорджа даже с этим штрафом, дать ему DRS, слипстрим. К сожалению, этого оказалось недостаточно.
С одной стороны я очень рад, потому что в этот уик-энд вряд ли есть хоть одна вещь, которую мы могли бы выполнить лучше, как команда. Никаких гарантий того, что наша машина будет второй по скорости в этот уик-энд, у нас не было.
Мы великолепно поработали и все сделали правильно – стратегия, квалификация. Досадно, что в итоге мы оказались третьими в Кубке конструкторов. Это (2-е место в Кубке конструкторов) был единственным, что имело для меня значение в концовке этого сезона, и мы не смогли этого добиться.
Я просто хотел бы поблагодарить команду за невероятно проделанную работу, за то, как все ребята упорно трудились с первой же гонки сезона.
Мы знали, что нас ждет непростой сезон, ведь нам явно не хватало скорости относительно того, к чему мы стремились, но команда потрясающе отработала чемпионат, с самой первой гонки», – рассказал Леклер.
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К чему я это. Вот честное слово, ощущение, что на мостике у Фур сидят с бокалом вина вот такие витающие в облаках ребята, которые не то, что от математики далеки, а от обычной логики даже. Часто были моменты, когда пилоты сами придумывали тактику, или когда задавали элементарный вопрос, в духе с этим темпом что нам светит - а те просто не могли рассчитать даже то, что 5-классник у экрана верно оценит.
Есть диапазон, есть два темпа - времени сокращения дистанции не рассчитают даж)) и это при всем оборудовании и ПО. Свидетельство тому - как часто просто ждали, как их догонят, и потом только звали на пит.
Проблема не только в Руэде или кто там был за тактику, а во всей команде.
И очень жаль Шарля, а ранее Себа, в этом колхозе столько нервов и сил оставляют((
впрочем потеря 10 лямов не сделают Фуры бедней, а 3-е или 2-е место в КК ничего не добавят, ни убавят от их легаси..
Даже и добавить нечего, команда космонавтов и хороший хороший гонщик.
нельзя превышать бюджет 140млн.
до этой суммы можно вкладывать сколько захочется.
и ещё даже гоночная команда Феррари легко заработает 140млн в год.
только от спонсоров Феррари получает больше 200млн.
Сантандер платить около 60млн в год, Шелль-40,снапдрагон-30 и т.д.
У Сайнса перед гонкой было 2 комплекта нового софта!
Хэм даже Цуноду обогнать не способен. Это лол)
Никакой борьбы Леклеру или Пересу Рассел навязать не мог.
Но для бюджета команды ф1 это огромная сумма, которая позволяет брать эти деньги для модернизации и развития болида
Так что это было важное сражение
Феррари раньше по 500млн в год тратили на ф1,так что для них это не деньги.
Нельзя доложить из кармана
To add to that, you have to consider the benefit of $10-12m in extra prize money. That will have an impact on the team’s budget and even for those who are already spending at or near the cost cap limit, that cash always comes in handy. For those lower down the grid, it could easily make the difference between hitting the cost cap or not.