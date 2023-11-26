Макс Ферстаппен: «Будет очень сложно провести еще один подобный сезон – мы это знаем»

Ферстаппен подвел итоги сезона-2023 .

Пилот « » выразил благодарность команде за прошедший сезон и отметил, что повторить успехи этого года будет непросто.

«Это был потрясающий сезон, последний круг вышел слегка эмоциональным. Последний раз я сидел за рулем болида [в этом году], что, конечно, вызвало у меня много эмоций.

Естественно, я очень горжусь тем, что выиграл последнюю гонку сезона. Должен поблагодарить всех в «Ред Булл». Это был невероятный год. Будет сложно выступить на таком же уровне, но мы определенно насладились этим сезоном.

Будет очень сложно провести еще один подобный сезон – мы это знаем. Всегда хочешь справиться лучше, но лучше справляться не всегда значит выигрывать гонки и чемпионаты.

Мы усердно работаем в преддверии следующего года, чтобы болид был весьма конкурентоспособным. Очевидно, все остальные команды захотят попробовать победить нас в следующем году, но мы готовы к сражению. В то же время мы так же собираемся насладиться следующим сезоном», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й