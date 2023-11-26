Макс Ферстаппен: «Будет очень сложно провести еще один подобный сезон – мы это знаем»

Теги Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен подвел итоги сезона-2023 .

Пилот «Ред Булл» выразил благодарность команде за прошедший сезон и отметил, что повторить успехи этого года будет непросто.

«Это был потрясающий сезон, последний круг вышел слегка эмоциональным. Последний раз я сидел за рулем болида [в этом году], что, конечно, вызвало у меня много эмоций.

Естественно, я очень горжусь тем, что выиграл последнюю гонку сезона. Должен поблагодарить всех в «Ред Булл». Это был невероятный год. Будет сложно выступить на таком же уровне, но мы определенно насладились этим сезоном.

Будет очень сложно провести еще один подобный сезон – мы это знаем. Всегда хочешь справиться лучше, но лучше справляться не всегда значит выигрывать гонки и чемпионаты.

Мы усердно работаем в преддверии следующего года, чтобы болид был весьма конкурентоспособным. Очевидно, все остальные команды захотят попробовать победить нас в следующем году, но мы готовы к сражению. В то же время мы так же собираемся насладиться следующим сезоном», – сказал Ферстаппен.

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

 

36 комментариев

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Always_sam
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приятное дополнение к супер сезону Макса - видеть как полыхает у хейтеров:)
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Роман
Ответ Дмитрий Воронцов
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беспринципные нехорошие люди Росберга тормозили в 2016.)
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Роман
Доминатор.
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shapor
Ответ Дмитрий Воронцов
Обвиняю РБ, но не оправдываю мерседес. Виню одного соседа, который убил жену и второго такого же. Вы, фаны РБ, еще более глупы, чем я думал.
Как нейтральный наблюдатель подмечу, что ты вчистую проиграл этот спор. Ни одного нормального аргумента.
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Alex Sin
Ответ Дмитрий Воронцов
где я это говорю?? Ну-ка??
Да всюду. Ты обвиняешь РБ в том, за что оправдываешь мерседес. Самовозность, судейство, читерство, ФИА и прочее. А строишь из себя, не Бог весь кого. Так что потише мальчик.
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King_X
В этом сезоне ничего не скажешь, по делу все результаты и оч хорош.
Но со старта следующего, когда и Максу очки поважнее будут, и соперники это будут понимать - надеюсь, не будут прощать ему эти наглые выталкивания и подрезы при обгонах, а будут наказывать / тож идти на стык. Только там ему будет что терять/чего боятся, а не как сейчас, когда только соперники переживают о сходе
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Иван Еремин
Ответ King_X
В этом сезоне ничего не скажешь, по делу все результаты и оч хорош. Но со старта следующего, когда и Максу очки поважнее будут, и соперники это будут понимать - надеюсь, не будут прощать ему эти наглые выталкивания и подрезы при обгонах, а будут наказывать / тож идти на стык. Только там ему будет что терять/чего боятся, а не как сейчас, когда только соперники переживают о сходе
Однобоко наваливаешь, Рассел и в Баку и в Австралии выдавливал его избежав штрафов не надо тут жертвами весь остальной пелотон делать, а сезон всем показал кто есть кто
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Always_sam
Ответ shapor
Как нейтральный наблюдатель подмечу, что ты вчистую проиграл этот спор. Ни одного нормального аргумента.
у него сосед жену убил, пожалей человека!
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Always_sam
Ответ Дмитрий Воронцов
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приходится болеть за беспринципных, все принципиальные остаются где-то в картинге
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Кавабунга Шреддоголовый
Ньюи тебе еще один самовоз построит, Перес в первых гонках побрыкается, потом привычно обделается и ты продолжишь кататься по трассам с отрывом
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alex1382
Ответ Дмитрий Воронцов
Вы все из нейросети? Почему всегда отсылаетесь на мерседес? А вот "сосед убил свою жену, значит и я могу", верно?
дурында, может потому что они были до РБ доминирующей силой, причём несколько сезонов подряд. Будет Хаас самовозом, будут сравнивать с ним...я тебе внятно объяснил?
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Alex Sin
Ответ Дмитрий Воронцов
Вы все из нейросети? Почему всегда отсылаетесь на мерседес? А вот "сосед убил свою жену, значит и я могу", верно?
Ну ты же говоришь, что сосед был молодцом(Хэм не самовозил и чисто ездил, судьи ему не подсуживали, на чистом скилле побеждал), вот мы и ссылаемся на этого соседа(Льюиса то бишь)
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Alex Sin
Ответ Дмитрий Воронцов
Обвиняю РБ, но не оправдываю мерседес. Виню одного соседа, который убил жену и второго такого же. Вы, фаны РБ, еще более глупы, чем я думал.
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alex1382
Ответ Дмитрий Воронцов
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Alex Sin
Ответ Дмитрий Воронцов
Оо, когда нет контраргументов, переход на личности. Узнаю настоящих фанов РБ))
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Дмитрий Воронцов
Ответ shapor
Как нейтральный наблюдатель подмечу, что ты вчистую проиграл этот спор. Ни одного нормального аргумента.
Какой спор?) Не было его, я уже тыщу аргументов приводил им. Они твердят все одно: Макс святой - Люська - черт)) Вот и все, что от них можно ждать. Причем мне вообще плевать на Льюиса)
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alex1382
Ответ Дмитрий Воронцов
А может не сравнивать и посмотреть прямо в зеркало? А? Нет, мозгов же не хватит у фанов РБ) Господи, ну дай им чутка мозгов. Буду молиться вечно видимо
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