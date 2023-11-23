Макс Ферстаппен о календаре «Ф-1»: «В будущем надо что-то менять – немного странно, что перед Гран-при Абу-Даби мы проводили этап буквально на противоположном конце земного шара»

«Ф-1» стоит пересмотреть принцип формирования календаря – считает Ферстаппен.

Пилот « » высказался о не слишком комфортном расписании, по которому участники «Формулы-1» вынуждены работать в концовке сезона-2023.

Наибольшие вопросы вызывает концовка чемпионата, где после выступлений в Лас-Вегасе, на ночном этапе, уже через неделю команды вынуждены завершать сезон в , на другом конце земного шара.

При этом в следующем сезоне чемпионат будет завершаться отрезком из трех гонок подряд – в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

«Довольно трудно понять, в каком часовом поясе ты вообще находишься. Думаю, немного помогает то, что все события здесь происходят во второй половине дня, поэтому ты все равно успеваешь как-то выспаться.

Я определенно считаю, что в будущем нам нужно будет что-то менять. Понятно, что в контексте следующего сезона это невозможно, но это немного странно, что перед приездом в Абу-Даби мы проводили этап буквально на противоположном конце земного шара. Это не слишком разумно, особенно если говорить об экологии.

Наверное, это не слишком экологично и разумно – не только с точки зрения вредных выбросов, но и для человеческого организма. Да, в конечном счете мы всегда справляемся с задачей, но я не думаю, что такое расписание – это очень хорошая идея.

Мы поговорим об этом с «Формулой-1» – на предмет того, можем ли мы что-то с этим сделать в будущем, чтобы окончание чемпионата стало чуть большее нормальным. Потому что у нас и так очень много гонок, и перелетов – фактически после летнего перерыва в чемпионате мы постоянно работаем по такому расписанию.

Думаю, мы можем лучше справиться с задачей планирования и составления расписания, лучше расставить Гран-при по местам. Хотя ситуация должна стать лучше уже в начале следующего сезона, так что посмотрим», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен в Вегасе – 👺 Мочит на каждой встрече с медиа: гонку, трассу, «Ф-1», организаторов, новые этапы