Макс Ферстаппен о календаре «Ф-1»: «В будущем надо что-то менять – немного странно, что перед Гран-при Абу-Даби мы проводили этап буквально на противоположном конце земного шара»

Теги Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

«Ф-1» стоит пересмотреть принцип формирования календаря – считает Ферстаппен.

Пилот «Ред Булл» высказался о не слишком комфортном расписании, по которому участники «Формулы-1» вынуждены работать в концовке сезона-2023.

Наибольшие вопросы вызывает концовка чемпионата, где после выступлений в Лас-Вегасе, на ночном этапе, уже через неделю команды вынуждены завершать сезон в Абу-Даби, на другом конце земного шара.

При этом в следующем сезоне чемпионат будет завершаться отрезком из трех гонок подряд – в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

«Довольно трудно понять, в каком часовом поясе ты вообще находишься. Думаю, немного помогает то, что все события здесь происходят во второй половине дня, поэтому ты все равно успеваешь как-то выспаться.

Я определенно считаю, что в будущем нам нужно будет что-то менять. Понятно, что в контексте следующего сезона это невозможно, но это немного странно, что перед приездом в Абу-Даби мы проводили этап буквально на противоположном конце земного шара. Это не слишком разумно, особенно если говорить об экологии.

Наверное, это не слишком экологично и разумно – не только с точки зрения вредных выбросов, но и для человеческого организма. Да, в конечном счете мы всегда справляемся с задачей, но я не думаю, что такое расписание – это очень хорошая идея.

Мы поговорим об этом с «Формулой-1» – на предмет того, можем ли мы что-то с этим сделать в будущем, чтобы окончание чемпионата стало чуть большее нормальным. Потому что у нас и так очень много гонок, и перелетов – фактически после летнего перерыва в чемпионате мы постоянно работаем по такому расписанию.

Думаю, мы можем лучше справиться с задачей планирования и составления расписания, лучше расставить Гран-при по местам. Хотя ситуация должна стать лучше уже в начале следующего сезона, так что посмотрим», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен в Вегасе – 👺 Мочит на каждой встрече с медиа: гонку, трассу, «Ф-1», организаторов, новые этапы

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ ibra207
Речь не идет о сокращении этапов. Речь о более грамотном формировании их очередности.
Это невозможно, тут контракт подписан на 5 лет, там выборы весной, тут игры Чемпионата Европы по футболу, здесь какой то международный фестиваль и так далее и тому подобное. Ну неужели там дураки сидят и мы умнее их?

Идеальный календарь по географии мы тут все легко составим, что толку то? Ещё раз повторяю, мир не крутится вокруг Ф1

И ещё, нам как фанатам не побоку как они там летают? Устают они или нет? Я хоть и болею за Феррари, но я уверен что проблемы команды не в перелётах, летают все одинаково. Нам тут всем какая разница как, куда и сколько они летают? Мне вот по барабану что после Испании идёт Канада, а вам нет? как это отражается на серии и на нашем интересе к ней?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Minuvert
Ответ Hitgoe Himgob
Макс, мир не крутится вокруг Ф1. Календари составляются за год-два до проведения. Нельзя Канаду впихнуть между Штатами, нельзя арбаские этапы ставить на лето. В Либерти и ФИА не дураки сидят, они и так 23 гонки в год засунули. Города перекрывают из-за вас. Я думаю с вашими зарплатами перетерпите, не нравится, разрывайте контракты и идите в ДТМ, там все гонки за 5 месяцев в одной стране Почему НХЛ, НБА не ноют? Сумасшедшие календари, по полгода в самолётах. Но видимо футболистам и гонщикам нужны особые привилегии
НХЛ и НБА не самый удачный пример, они половину игр дома проводят, да и перелёты в пределах одной страны
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Макс прав, но ситуация вряд ли изменится. Только если арабы перестанут платить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FaithDevotion
Ответ Hitgoe Himgob
Макс, мир не крутится вокруг Ф1. Календари составляются за год-два до проведения. Нельзя Канаду впихнуть между Штатами, нельзя арбаские этапы ставить на лето. В Либерти и ФИА не дураки сидят, они и так 23 гонки в год засунули. Города перекрывают из-за вас. Я думаю с вашими зарплатами перетерпите, не нравится, разрывайте контракты и идите в ДТМ, там все гонки за 5 месяцев в одной стране Почему НХЛ, НБА не ноют? Сумасшедшие календари, по полгода в самолётах. Но видимо футболистам и гонщикам нужны особые привилегии
Ну если города перекрывают вместо проведения гонок на нормальных автодромах, то не дураки, а кое-что похлеще)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ FaithDevotion
Ну если города перекрывают вместо проведения гонок на нормальных автодромах, то не дураки, а кое-что похлеще)
Есть нормальные автодромы, Нюрбургринг, Хоккенхайм, но там нет денег. За свой счёт туда возить серию что ли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ibra207
Ответ Hitgoe Himgob
Я помню эту Ф1 с 16 этапами, одна гонка в три недели. Хотите? Зато все гонщики довольны. Вам оно надо, это комфортное состояние пилотов, сидя перед ТВ? я кайфую от большего количества гонок, чем больше тем лучше.
Речь не идет о сокращении этапов. Речь о более грамотном формировании их очередности.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ibra207
Ответ Hitgoe Himgob
Это невозможно, тут контракт подписан на 5 лет, там выборы весной, тут игры Чемпионата Европы по футболу, здесь какой то международный фестиваль и так далее и тому подобное. Ну неужели там дураки сидят и мы умнее их? Идеальный календарь по географии мы тут все легко составим, что толку то? Ещё раз повторяю, мир не крутится вокруг Ф1 И ещё, нам как фанатам не побоку как они там летают? Устают они или нет? Я хоть и болею за Феррари, но я уверен что проблемы команды не в перелётах, летают все одинаково. Нам тут всем какая разница как, куда и сколько они летают? Мне вот по барабану что после Испании идёт Канада, а вам нет? как это отражается на серии и на нашем интересе к ней?
Все возможно. Это прекрасно показал ковидный год. Австралия, с которой много лет начинался чемпионат, например, в этом году на своем месте и дате?)
Тот же Вегас в следующем году планируется на другую дату. Если копнуть, разнообразных перестановок совсем не мало из года в год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ibra207
Ответ Hitgoe Himgob
Это невозможно, тут контракт подписан на 5 лет, там выборы весной, тут игры Чемпионата Европы по футболу, здесь какой то международный фестиваль и так далее и тому подобное. Ну неужели там дураки сидят и мы умнее их? Идеальный календарь по географии мы тут все легко составим, что толку то? Ещё раз повторяю, мир не крутится вокруг Ф1 И ещё, нам как фанатам не побоку как они там летают? Устают они или нет? Я хоть и болею за Феррари, но я уверен что проблемы команды не в перелётах, летают все одинаково. Нам тут всем какая разница как, куда и сколько они летают? Мне вот по барабану что после Испании идёт Канада, а вам нет? как это отражается на серии и на нашем интересе к ней?
Это отразится, когда из-за этого начнут сокращать кол-во этапов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Hitgoe Himgob
Ответ ibra207
Все возможно. Это прекрасно показал ковидный год. Австралия, с которой много лет начинался чемпионат, например, в этом году на своем месте и дате?) Тот же Вегас в следующем году планируется на другую дату. Если копнуть, разнообразных перестановок совсем не мало из года в год
Согласен, немало, серия же работает над этим. Уже есть перестановки, но не всё здесь и сразу. Идеального календаря не будет никогда. А дискомфорт команд и пилотов мне не важен, они за это получают деньги. Меня как потребителя продукта все устраивает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий