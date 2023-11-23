Фернандо Алонсо: «Наряду с чемпионатом 2012 года, это мой лучший сезон с точки зрения уровня индивидуальных выступлений»

Алонсо назвал нынешний сезон одним из лучших в карьере.

Пилот « », подводя итоги чемпионата в преддверии финала сезона на -Даби, отметил, что считает нынешний сезон лучшим для себя с точки зрения продемонстрированного уровня выступлений.

«Я доволен своим личным уровнем выступлений. Наряду с сезоном-2012, это мой лучший сезон с точки зрения уровня индивидуальных выступлений. Я оцениваю успешность сезона именно с точки зрения уровня своего пилотажа и в этом году я всем доволен. Я был мотивирован, здоров, нахожусь в отличной форме, хорошо выступал в трудных условиях.

В топ-5 лучших для себя гонок сезона я бы внес Бахрейн, Монако, Канаду, Монцу и Бразилию. Гонку в Монце я включил в этот список сознательно – несмотря на лишь 9-е место. Там не было подиума, не было ничего такого, что бы запомнили люди, но в Монце у нас была если не самая медленная, то точно вторая с конца по скорости машина, и несмотря на это мы смогли заработать очки.

Думаю, мы могли бы и выиграть гонку в этом сезоне. Вероятно, ближе всего к победе мы были в Монако – определяющим могло стать решение сменить шины или что-то такое.

Может быть, мы могли бы выиграть в Зандворте, если бы на рестарте у нас была более выгодная позиция. Вероятно, какие-то шансы были и на других этапах. В любом случае, я думаю, что наша команда заслужила победу в гонке в этом сезоне», – рассказал Алонсо.

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