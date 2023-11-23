Иваса продолжит карьеру в «Супер-Формуле» и проведет тесты «Ф-1» за «Альфа Таури» в Абу-Даби
Аюму Иваса покинет «Формулу-2» по окончании сезона-2023.
22-летний юниор «Ред Булл» Аюму Иваса занимает третью строчку в «Формуле-2» и сохраняет крайне близкие к нулю шансы на титул перед заключительным этапом в Абу-Даби.
В следующем сезоне Иваса будет выступать в японской «Супер-Формуле».
Кроме того, Аюму проведет тесты болида «Формулы-1» в Абу-Даби на следующей неделе. Японец сядет за руль одного из болидов «Альфа Таури», в то время как вторым будут управлять основные гонщики Даниэль Риккардо (с утра) и Юки Цунода (после обеда).
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