Иваса продолжит карьеру в «Супер-Формуле» и проведет тесты «Ф-1» за «Альфа Таури» в Абу-Даби

Теги переходы Ред Булл Альфа Таури тесты Формула-1 Формула-1 Формула-2 Даниэль Риккардо Супер-Формула Юки Цунода Аюму Иваса Авто

Аюму Иваса покинет «Формулу-2» по окончании сезона-2023.

22-летний юниор «Ред Булл» Аюму Иваса занимает третью строчку в «Формуле-2» и сохраняет крайне близкие к нулю шансы на титул перед заключительным этапом в Абу-Даби.

В следующем сезоне Иваса будет выступать в японской «Супер-Формуле».

Кроме того, Аюму проведет тесты болида «Формулы-1» в Абу-Даби на следующей неделе. Японец сядет за руль одного из болидов «Альфа Таури», в то время как вторым будут управлять основные гонщики Даниэль Риккардо (с утра) и Юки Цунода (после обеда).

Чемпион «Супер-Формулы» проведет сезон-2024 в «Ф-2»

Комик главного шоу США ловил звезд на Гран-при Вегаса и заставлял изображать звук болида «Ф-1». Кара Делевинь орала

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий