Директор «Астон Мартин» о возможной продаже команды: «Лоренс Стролл никуда не собирается уходить»

Лоренс Стролл не собирается продавать «Астон Мартин» – заявил директор команды.

Директор «Астон Мартин» Джефф Слэк заявил, что владелец команды Лоренс Стролл не планирует избавляться от нее и уходить из «Формулы-1».

Информация о том, что Лоренс Стролл готовится продать «Астон Мартин» периодически появлялась в прессе несколько последних месяцев. А в середине ноября было объявлено о продаже миноритарного пакета акций «Астон Мартин» инвестиционной компании Arctos Partners.

«Лоренс по-прежнему в деле, он весь в работе и никуда не собирается уходить. И речь идет не просто о команде, но и о компании «Астон Мартин Лагонда», которая занимает важную часть в его жизни. А команда «Ф-1» также является маркетинговой платформой для основной компании. Ну и, разумеется, Лоренс очень богатый человек, так что вопрос проблем с капиталом также не стоит.

К тому же, есть еще одна вещь, которая касается ребят из Arctos Partners – если вы немного вникните в суть вопроса, то увидите, что они никогда не встают во главе компании, в которую вкладывают средства, они становятся лишь миноритарными акционерами. Так что если бы Лоренс хотел продать компанию кому-то, кто, покупая акции частями, в итоге смог бы взять ее под свой полный контроль, эти ребята были бы последними, кто стал бы заключать эту сделку», – рассказал Слэк.

Инвестиционная компания Arctos Partners приобрела миноритарный пакет акций «Астон Мартин»