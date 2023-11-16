Инвестиционная компания Arctos Partners приобрела миноритарный пакет акций «Астон Мартин»
Часть акций «Астон Мартин» проданы частной инвестиционной форме.
По информации Autosport, речь идет о продаже достаточно крупного, но миноритарного пакета акций «Астон Мартин» – покупателем является инвестиционная компания Arctos Partners.
Хотя детали сделки не разглашаются, в издании отмечают, что сумма, выплаченная за покупку данного пакета акций, поднимает примерную стоимость полного пакета акций «Астон Мартин» до $1 млрд.
Ожидается, что официально сделка будет закрыта к концу 2023 года.
Arctos Partners часто вкладывает средства в спортивные проекты – например, в конце лета, как сообщалось, компания работала над покупкой миноритарного пакета акций команды «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).
Сколько зарабатывают команды «Ф-1»: самая богатая, чемпион, середняк, аутсайдер, игрушка миллиардера
1 комментарий