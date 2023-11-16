Инвестиционная компания Arctos Partners приобрела миноритарный пакет акций «Астон Мартин»

Часть акций «Астон Мартин» проданы частной инвестиционной форме.

По информации Autosport, речь идет о продаже достаточно крупного, но миноритарного пакета акций « » – покупателем является инвестиционная компания Arctos Partners.

Хотя детали сделки не разглашаются, в издании отмечают, что сумма, выплаченная за покупку данного пакета акций, поднимает примерную стоимость полного пакета акций «Астон Мартин» до $1 млрд.

Ожидается, что официально сделка будет закрыта к концу 2023 года.

Arctos Partners часто вкладывает средства в спортивные проекты – например, в конце лета, как сообщалось, компания работала над покупкой миноритарного пакета акций команды «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ).

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