Нико Росберг о критике Ферстаппена: «Гонщикам платят зарплаты спонсоры и фанаты, шоу – часть игры»

Росберг прокомментировал высказывания критические фразы Ферстаппена о шоу.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года указал на то, что насыщенный борьбой Гран-при Лас-Вегаса заставил пилота « » , который негативно отозвался о церемонии открытия, организации уик-энда и конфигурации трассы, поменять мнение.

«Конечно, когда приезжаешь куда-то впервые, всегда возникают трудности, но в целом гонка получилась одной из наиболее захватывающих в сезоне. И это ключевой момент – вышло зрелищно, непредсказуемо, было непонятно, кто выиграет.

Трасса высокоскоростная, подходящая для обгонов. Она обладала всем необходимым, и даже гонщики, даже самый громкий критик вроде Ферстаппена стал суперфанатом Гран-при Лас-Вегаса к концу заезда.

[Ферстаппен] показал свою открытость – он смог поменять мнение и убедился, что это потрясающий уик-энд», – заявил Росберг.

Нико объяснил, в чем причина резких высказываний Макса, а также призвал гонщиков уважать людей, которые приносят им деньги:

«Пилотировать болид – вот что мы любим. И, конечно, работа в «Ф-1» подразумевает гораздо больше всего за пределами кокпита. На самом деле пилотирование – самая маленькая часть того, что мы делаем, особенно с учетом работы с прессой, работы со спонсорами.

В Вегасе у гонщиков было очень много спонсорских обязанностей, они ходили с одного ужина на другой, с одного включения на другое. Это то, что мы, гонщики, любим меньше всего в своей работе. Мы всегда стараемся свести такие вещи к минимуму, потому что они могут негативно повлиять на выступления, непосредственно на пилотирование из-за усталости, недостаточной концентрации, чего-то еще.

Поэтому пилоты зачастую критикуют чрезмерную работу со спонсорами, включения, зрелища и шоу. Разумеется, в Вегасе одно из самых больших шоу в календаре «Ф-1», и некоторые гонщики изначально были настроены критически.

Но это часть игры, не так ли? И мы зарабатываем огромные деньги – благодаря спонсорам, благодаря болельщикам. Так что мы просто должны принять, что нужно взамен уделять какое-то время спонсорам и фанатам, ведь они платят нам зарплаты».

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