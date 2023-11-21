Кевин Магнуссен: «Критикам шоу в Вегасе лучше держать мнение при себе. У гонщиков хорошие зарплаты благодаря этому»

Магнуссен предложил помолчать критикам шоу «Формулы-1» в Лас-Вегасе.

Пилот « » вступился за организаторов первого в истории Гран-при Лас-Вегаса и напомнил, что на зарплаты в «Формуле-1» влияют в том числе мероприятия, не связанные напрямую с гонками.

«Иметь свое мнение – нормально. Может, лучше держать его при себе.

В конце концов, у нас всех довольно хорошие зарплаты, мы живем хорошей жизнью, и все благодаря этому. Может, нам стоит чуть больше ценить шоу», – сказал Магнуссен.

Гонщик « » отметил, что этап в Вегасе не стал самым напряженным в плане дополнительных обязанностей:

«Безусловно, у меня случалась уик-энды хуже, если говорить об общении с прессой и тому подобном. Несомненно, этап один из наиболее нагруженных, но не самый безумный. Если бы в четверг заезды не завершились так поздно, то, думаю, уик-энд ощущался бы как более-менее нормальный. Напряженный, но нормальный.

Была эта церемония [открытия Гран-при], но она не отняла у нас так уж много времени. Знаю, что некоторые пилоты возмущались, но, честно говоря, они преувеличивают. Все было не так плохо.

Если говорить о том, насколько безумным мог получиться уик-энд – не поймите меня неправильно, я не прошу о большей нагрузке, однако это было приемлемо».

Ранее пилот « » Макс Ферстаппен сообщил, что чувствовал себя «клоуном» на церемонии открытия и назвал этап национальным чемпионатом в сравнении с Лигой чемпионов – Гран-при Монако.

Ферстаппен в Вегасе – 👺 Мочит на каждой встрече с медиа: гонку, трассу, «Ф-1», организаторов, новые этапы

Джолион Палмер о Ферстаппене: «Называть Гран-при бардаком, а через 50 кругов распевать «Вива Лас-Вегас» в комбинезоне Элвиса… Да брось»