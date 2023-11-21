Ланс Стролл: «Не хотел бы прыгать и танцевать под Tiësto каждый уик-энд, но иногда это весело»

Стролл высказался о насыщенном зрелищами Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » сообщил, что нормально относится к шоу в Лас-Вегасе, однако не готов к такой атмосфере на всех этапах «Формулы-1».

«Для «Формулы-1» здорово, что некоторые гонки проходят так – есть большое шоу, все смотрят. Это плюс для бизнеса, привлекаются новые болельщики.

Хотел бы я прыгать и танцевать под Tiësto каждый уик-энд? Не сказал бы, но иногда это весело, способствует зрелищности», – заявил Ланс.

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