Ланс Стролл: «Не хотел бы прыгать и танцевать под Tiësto каждый уик-энд, но иногда это весело»

Теги Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Гран-при Лас-Вегаса Авто

Стролл высказался о насыщенном зрелищами Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл сообщил, что нормально относится к шоу в Лас-Вегасе, однако не готов к такой атмосфере на всех этапах «Формулы-1».

«Для «Формулы-1» здорово, что некоторые гонки проходят так – есть большое шоу, все смотрят. Это плюс для бизнеса, привлекаются новые болельщики.

Хотел бы я прыгать и танцевать под Tiësto каждый уик-энд? Не сказал бы, но иногда это весело, способствует зрелищности», – заявил Ланс.

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