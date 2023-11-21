Уилл Бакстон: «Перес не в безопасности в 2024-м. В лучшем в истории составе «Ред Булл» Риккардо может заменить лишь Риккардо»

Перес рискует потерять место в «Ред Булл» в 2024 году, полагает Бакстон.

Контракт Серхио Переса с «Ред Булл» действует до конца сезона-2024, мексиканец помог команде впервые в истории занять первые два места в чемпионате гонщиков.

Тем не менее, журналист сайта «Формулы-1» Уилл Бакстон считает, что Серхио не гарантировано сохранение кокпита в следующем году. Переса может заменить пилот «Альфа Таури» , уже выступавший в паре с .

«Перес точно не в безопасности. Точно. И он не будет в безопасности, пока Даниэль в « ». Даниэль там только ради того, чтобы оказывать давление на него.

И, думаю, «Ред Булл» понял, что заменить Даниэля может лишь Даниэль. Если Даниэль окажется в своей прежней форме, команда посадит его в пару к Максу. Это лучший состав «Ред Булл» как команды двух гонщиков – на мой взгляд, в истории. И Даниэль очень здорово работал с Максом, Макс уважал Даниэля. Не думаю, что сейчас ситуация будет такой же, ведь Макс поднялся на уровень, недоступный фактически никому в «Ф-1».

Чеко должен стабильно давать результат, и в данном случае это стабильные вторые места – у него лучшая машина на решетке. Второе место – минимальные ожидания от такого болида. Если ты не финишируешь вторым, что ты вообще делаешь? Почему ты в команде? В «Ред Булл» зададутся такими вопросами. Сурово? Но это правда», – сообщил Бакстон.

Уилл допустил, что Перес начнет сезон-2024, но будет уволен по ходу года:

«Это «Ред Булл», пилота могут заменить и после трех гонок.

В команде не спрашивают гонщика, как помочь. Ему говорят: «Эй, вот парень, который займет твое место. Соберись или вылетишь».

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