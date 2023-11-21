Шины «Ф-1» останутся теми же в 2024-м, несмотря на тесты экспериментальных составов
«Пирелли» решила не менять шины в 2024 году.
Компания избавилась от наиболее жесткого состава C0, однако его и так не применяли по ходу сезона-2023.
В следующем сезоне «Пирелли» будет поставлять составы от C1 до C5.
В 2023 году пилоты обкатывали шины-прототипы в практиках. Ни один из экспериментальных комплектов не будет использован в 2024-м.
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