Фредерик Вассер: «Наша лучшая гонка в году. Хотя ощущения странные: стартовали с поула, трижды обгоняли «Ред Булл», и все равно финишировали вторыми»

Вассер назвал Гран-при Лас-Вегаса лучшим этапом для «Феррари» в сезоне.

По словам руководителя Скудерии, с точки зрения скорости и борьбы за победу именно в Лас-Вегасе « » проявила себя лучше всего.

По мнению Вассера, шанс на победу испарился из-за крайне неудачного для Леклера момента появления на треке машины безопасности:

«Думаю, это была наша лучшая гонка в году. Хотя ощущения очень странные: мы стартовали с поула, трижды обгоняли « » по ходу гонки, и все равно финишировали лишь вторыми (смеется). Это не нормально. Но да, машина безопасности появилась на трассе в самый неподходящий для нас момент времени. К тому моменту Шарль успел проехать всего четыре круга на еще совсем свежем комплекте «харда». Как бы то ни было, он просто отлично выступил. Ничего не поделаешь».

Также Вассер считает, проведение еще одного пит-стопа для Леклера ничего бы не дало:

«Ну, мы переходим в области догадок. Но мы не рассматривали проведение еще одного пит-стопа для , поскольку на тот момент Макс останавливался на 10 кругов раньше нас. И мы не знали, поедет ли он в боксы, и какие у этого будут последствия, как остановка в боксах скажется на вашей позиции на трассе. При этом мы понимали, что лучше конкурентов работаем с шинами, у нас слабее износ – особенно на шинах «медиум».

На первом отрезке гораздо раньше нас израсходовал ресурс шин. Не знаю, как обстояли дела на «харде», но по моим ощущениям, к концу финального отрезка мы стали его догонять, притом что на тот момент его шины были где-то на 5 кругов «младше», чем у Шарля.

Что касается обгона, то за круг до этого я был уверен, что Шарль попробует обойти Переса. Но потом я увидел на мониторе данные, увидел отрыв и понял, что он слишком велик. Так что я был удивлен, когда у Шарля все получилось. Но не так удивлен, как Чеко. В любом случае, отличное вышло сражение».

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