Фернандо Алонсо о Гран-при Лас-Вегаса: «Современные болиды «Ф-1» просто не приспособлены к тому, чтобы проходить повороты на скорости 80 км/ч»

Алонсо высказался о возможных доработках Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « », обсуждая то, как прошел первый гоночный уик-энд в Вегасе, в качестве одного из негативных моментов отметил конфигурацию трассы. Которая, по его мнению, не слишком подходит современным болидам «Формулы-1»:

«Нам нужно найти баланс. Потому что выступать на трассах такого типа не слишком приятно. Скорости в районе 360 км/ч, при почти нулевом сцеплении машин с треком, видимость нулевая, машины постоянно подпрыгивают. Это ужасно.

Я знаю, что со стороны гонка выглядела здорово, но современные болиды «Ф-1» просто не приспособлены к тому, чтобы проходить повороты на скорости 80 км/ч. Они спроектированы для таких трасс, как «Барселона-Каталония», как «Сильверстоун» – именно так потенциал этих болидов раскрывается в полной мере. Так что я думаю, что в календаре «Ф-1» нам нужно искать баланс между вот такими трассами, как в Вегасе, и более традиционными автодромами.

При этом сам Гран-при Лас-Вегаса был хорошо организован. Разве что, расписание было слишком поздним – не очень удобным для механиков, журналистов, да и гонщиков тоже. Но я думаю, что на второй год все пройдет намного лучше. Именно так вышло в случае с Гран-при Майами. Какие-то вещи нужно поправить, но я думаю, что в целом уик-энд прошел хорошо».

Также Алонсо подвел итоги своей гонки, признав, что после разворота на старте думал, что Гран-при для него уже закончен:

«Я толком не понял, что именно случилось. Я потерял контроль над машиной. Не знаю, то ли я был один, то ли меня зажали в сэндвич между двух других машин. Но когда я увидел, что нас с «Альфа Ромео» развернуло и стоим мы не в ту сторону, я подумал, что все кончено. Так что я доволен тем, что в итоге сумел заработать очки».

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