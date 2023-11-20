Чемпион WRC Рованпера пропустит часть этапов в 2024-м: «Надо перезарядить батареи, а затем вернуться в борьбу за титул»

Теги чемпионат мира по ралли Себастьян Ожье Элфин Эванс Тойота WRC Калле Рованпера Авто

Калле Рованпера выступит не на всех этапах WRC 2024 года.

«Тойота» объявила, что состав команды в чемпионате мира по ралли (WRC) не поменяется в 2024 году. Тем не менее, двукратный и действующий чемпион Калле Рованпера принял решение пропустить часть этапов. Гонщик проведет лишь избранные ралли – пока неизвестно, какие именно.

«В следующем году я приму участие лишь в некоторых гонках, и главная причина в том, что я пилотирую раллийные машины уже 15 лет, а это большой срок. Конечно, последние сезоны были потрясающими, но в то же время требовательными с физической и психологической точек зрения.

Так что я решил, что наступил подходящий момент перезарядить батареи в течение года, а затем вернуться на полное расписание, в борьбу за титул и атаковать по максимуму», – заявил Калле.

Вице-чемпион Элвин Эванс и Такамото Кацута проведут сезон-2024 полностью, восьмикратный обладатель титула Себастьян Ожье третий год подряд выступит в избранных гонках.

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1 комментарий

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Артём Татьянченко
Один только этот поступок доказывает, что Калле особеный. Желаю ему удачи в следующем сезоне, хорошенько отдохнуть, набраться сил и вернувшись, выиграть еще далеко не один чемпионат мира. Хотя, все эти титулы всего лишь цифра в статистики. Как говорил покойный Крейг, нужно получать удовольствие, потому что жизнь очень коротка. И Калле точно знает, что это золотые слова.
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