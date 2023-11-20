Чемпион WRC Рованпера пропустит часть этапов в 2024-м: «Надо перезарядить батареи, а затем вернуться в борьбу за титул»

Калле Рованпера выступит не на всех этапах WRC 2024 года.

« » объявила, что состав команды в чемпионате мира по ралли (WRC) не поменяется в 2024 году. Тем не менее, двукратный и действующий чемпион принял решение пропустить часть этапов. Гонщик проведет лишь избранные ралли – пока неизвестно, какие именно.

«В следующем году я приму участие лишь в некоторых гонках, и главная причина в том, что я пилотирую раллийные машины уже 15 лет, а это большой срок. Конечно, последние сезоны были потрясающими, но в то же время требовательными с физической и психологической точек зрения.

Так что я решил, что наступил подходящий момент перезарядить батареи в течение года, а затем вернуться на полное расписание, в борьбу за титул и атаковать по максимуму», – заявил Калле.

Вице-чемпион Элвин Эванс и Такамото Кацута проведут сезон-2024 полностью, восьмикратный обладатель титула третий год подряд выступит в избранных гонках.

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