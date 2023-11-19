Шарль Леклер о штрафе Ферстаппена: «Мне кажется, в таких ситуациях ФИА стоит заставлять гонщика возвращать позицию»

Теги ФИА Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Леклер высказался об инциденте с Ферстаппеном на старте Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Феррари» отметил, что Ферстаппен заслуженно получил 5-секундный штраф за то, что выдавил его с трассы и тем самым выиграл позицию.

При этом, по мнению Леклера, в будущем ФИА стоит вынуждать гонщиков возвращаться незаконно отыгранную позицию, нежели штрафовать нарушителя на 5 секунд.

«Очевидно, что Макс вышел за рамки допустимого и я думаю, что он вполне заслуженно получил 5-секундный штраф.

Борьба была очень плотной. Я пытался как можно лучше оттолкнуться от трассы, но сцепление машины с треком было очень низким, поэтому сохранить позицию было очень непросто. Но ничего не поделаешь. Макс получил штраф, отбыл его, все справедливо.

Мне просто кажется, что в таких ситуациях ФИА стоит заставлять гонщика возвращать позицию. Потому что оказываясь в чистом воздухе ты получаешь очень большое преимущество в работе с шинами. Но сейчас ничего не поделаешь», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ фанат спартака с 1967
человеку ,который допсукает такие детские ошибки,стоило бы помолчать ,а лучше вообще закрыть рот
Ошибка - болеть за спартак. А Шарль топ-пилот.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ мать Зетмира
Не понял связи в болении за любой футбольный клуб и явную ошибку пилота на трассе.
Потому что у Шарля не было ошибок в этой гонке.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ан Кот
меня тоже удивило поведение судей: обычно они быстро дают команду вернуть позицию, а здесь долго не могли определиться, очень странно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Michael none
Как ни странно, но Шарлю труднее в нынешней Ф1 из-за его очень точного пилотирования - это дает преимущество на городских трассах, где каждая ошибка - это вылет в отбойник, но одновременно сложно бороться с таким хамлом как Ферстаппен, который попадает в аппексы через раз, границы трассы также не склонен соблюдать, а при нынешних либеральных правилах Ф1 это дает Ферстаппену огромное преимущество помимо машины. Не удивительно что тапку нравятся трассы где нет узких улочек и где не нужна точность пилотирования. В Монако и на других городских трассах тапок как слон в посудной лавке.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Калачев
Ответ Роман
Спорная ситуация, ведь вердикт не тут же выносят как нарушение происходит. И что, спустя 5 кругов когда вердикт родят вместо +5 сек — тормозить и отдавать место?)
Был СК, так что мог лекго вернуть, тем более между ними никого не было
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ Ан Кот
меня тоже удивило поведение судей: обычно они быстро дают команду вернуть позицию, а здесь долго не могли определиться, очень странно
Спрашивали разрешения РБ, можно ли наказать Макса. РБ сжалились
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Givi Shotadze
За срезанный поворот отдают позицию, а тут и 5 сек дать и стопэндгоу и так до дисквала.
Леклер красавец, ушел от контакта и довел гонку до результата.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ан Кот
Ответ Дмитрий Воронцов
Спрашивали разрешения РБ, можно ли наказать Макса. РБ сжалились
😁 а минус за что мне влепил?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ Ан Кот
😁 а минус за что мне влепил?
Я 2 влепил) Откуда я знаю, кто вам минусы ставит)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Воронцов
Ответ Ан Кот
😁 а минус за что мне влепил?
Фанаты Месси дураки. Но это не отменяет факта, что фанаты Ливера неадекватны. Проверено)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
мать Зетмира
Ответ Дмитрий Воронцов
Ошибка - болеть за спартак. А Шарль топ-пилот.
Не понял связи в болении за любой футбольный клуб и явную ошибку пилота на трассе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий