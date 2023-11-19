Шарль Леклер о штрафе Ферстаппена: «Мне кажется, в таких ситуациях ФИА стоит заставлять гонщика возвращать позицию»

Леклер высказался об инциденте с Ферстаппеном на старте Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » отметил, что Ферстаппен заслуженно получил 5-секундный штраф за то, что выдавил его с трассы и тем самым выиграл позицию.

При этом, по мнению Леклера, в будущем стоит вынуждать гонщиков возвращаться незаконно отыгранную позицию, нежели штрафовать нарушителя на 5 секунд.

«Очевидно, что Макс вышел за рамки допустимого и я думаю, что он вполне заслуженно получил 5-секундный штраф.

Борьба была очень плотной. Я пытался как можно лучше оттолкнуться от трассы, но сцепление машины с треком было очень низким, поэтому сохранить позицию было очень непросто. Но ничего не поделаешь. получил штраф, отбыл его, все справедливо.

Мне просто кажется, что в таких ситуациях ФИА стоит заставлять гонщика возвращать позицию. Потому что оказываясь в чистом воздухе ты получаешь очень большое преимущество в работе с шинами. Но сейчас ничего не поделаешь», – рассказал Леклер.

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место