Сириль Абитебуль: «Хочу сделать Тянака нашим Ферстаппеном, «Хендэ» – «Ред Булл» WRC»

Абитебуля вдохновляют Ферстаппен и «Ред Булл» при работе в WRC.

Руководитель «Хендэ» в чемпионате мира по ралли Сириль Абитебуль сообщил, что его подопечный – победитель сезона-2019 – способен стать раллийным .

До 2020 года Абитебуль являлся боссом « » в «Формуле-1», его отношения с руководством « » были противоречивыми.

«По ходу карьеры меня всегда вдохновляли организации, которые полностью нацелены на выигрышную стратегию и делают все ради результата. Я думаю о «Ред Булл», и, откровенно говоря, если бы Отт выступал в «Формуле-1», то, вполне уверен, пилотировал бы за «Ред Булл».

Я хочу перенести это вдохновение на «Хендэ», чтобы мы стали «Ред Булл» WRC, а Отт – нашим Максом», – заявил Абитебуль.

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