Сириль Абитебуль: «Хочу сделать Тянака нашим Ферстаппеном, «Хендэ» – «Ред Булл» WRC»

Теги Ред Булл чемпионат мира по ралли Формула-1 Хендэ Отт Тянак Рено Сириль Абитебуль Макс Ферстаппен Авто

Абитебуля вдохновляют Ферстаппен и «Ред Булл» при работе в WRC.

Руководитель «Хендэ» в чемпионате мира по ралли Сириль Абитебуль сообщил, что его подопечный Отт Тянак – победитель сезона-2019 – способен стать раллийным Максом Ферстаппеном.

До 2020 года Абитебуль являлся боссом «Рено» в «Формуле-1», его отношения с руководством «Ред Булл» были противоречивыми.

«По ходу карьеры меня всегда вдохновляли организации, которые полностью нацелены на выигрышную стратегию и делают все ради результата. Я думаю о «Ред Булл», и, откровенно говоря, если бы Отт выступал в «Формуле-1», то, вполне уверен, пилотировал бы за «Ред Булл».

Я хочу перенести это вдохновение на «Хендэ», чтобы мы стали «Ред Булл» WRC, а Отт – нашим Максом», – заявил Абитебуль.

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2 комментария

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Bzz Pvz
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Из человека нельзя по простому желанию вылепить Ферстаппена. Ферстаппеном можно только родиться, ведь такое понимание болида, такое понимание скорости и гонки в целом, существует только у него
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