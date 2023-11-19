Шарль Леклер: «Если бы не машина безопасности, победа бы досталась нам»

Леклер считает, что проиграл Гран-при Лас-Вегаса из-за машины безопасности.

По словам пилота « », если бы заезд проходил без происшествий, ему хватило бы темпа, чтобы удержать лидерство.

Главной проблемой Леклер назвал даже не само появление пейскара и нивелирования его преимущества, а тот факт, что за время нахождения автомобиля безопасности на трассе шины на его болиде сильно остыли, что ограничило возможности борьбы с соперниками.

«Я думаю, если бы не машина безопасности, победа бы досталась нам. Мы очень хорошо провели первый отрезок гонки на «медиуме», а на втором отрезке мои шины были на 5 кругов «свежее», чем у Макса. Мне потребовалось 4-5 кругов, чтобы прогреть покрышки, и мы неплохо справились. Так что я был уверен, что победа достанется нам.

Но тут, к сожалению, на трассе появилась машина безопасности. Макс и Чеко провели пит-стопы, а я остался на трассе на уже использованных шинах, хотя которые проехали всего 5 кругов. И разница в 5 кругов в данном случае – это не так уж важно. Проблема в том, что за время нахождения на трассе машины безопасности эти шины сильно остывают, и на рестарте гонки использовать их нормально в таких условиях очень трудно. Именно в этот момент мы и проиграли гонку», – рассказал Леклер.

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