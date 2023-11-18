Шарль Леклер: «Если и есть гонка, которую мы могли бы выиграть после этапа в Сингапуре – это Гран-при Лас-Вегаса»

Леклер считает Гран-при Лас-Вегаса лучшим шансом выиграть гонку в этом сезоне.

Пилот « » подвел итоги квалификации, в которой сумел завоевать поул, и отметил, что с учетом всех обстоятельств именно здесь получит наиболее вероятную возможность одержать победу.

Команда «Ред Булл» в нынешнем сезоне не выиграла всего одну гонку – это случилось на Гран-при Сингапура, где победу одержал напарник Леклера Карлос Сайнс.

«Мне кажется, что на трассе в Сингапуре в некоторых местах ты можешь ехать на 2 или 2,5 секунды медленнее, чем мог бы, и соперник позади все равно тебя не обгонит. Здесь же все будет совсем иначе.

Но вообще, если честно, здесь мы смотримся довольно сильно – сильнее, чем на многих других трассах. Я не говорю, что наш гоночный темп будет лучше, чем у Макса, но мне кажется, что здесь мы находимся ближе к «Ред Булл», чем на других трассах.

Если и есть гонка, которую мы могли бы выиграть после этапа в Сингапуре – это Гран-при Лас-Вегаса», – рассказал Леклер.

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