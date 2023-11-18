Албон потерял колесо после удара о барьеры, 3-ю практику в Лас-Вегасе завершили красными флагами

Теги Уильямс Формула-1 Александр Албон Гран-при Лас-Вегаса Авто

Две из трех тренировок перед Гран-при Лас-Вегаса завершили красными флагами.

На последних минутах третьей сессии пилот «Уильямса» Алекс Албон допустил контакт с барьерами, после чего левое заднее колесо отсоединилось от болида. Практику остановили красными флагами и не стали возобновлять.

Накануне красные флаги дали сигнал к завершению первой тренировки примерно через восемь минут после старта.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. 3-я практика. Расселл – 1-й, Пиастри – 2-й, Сарджент – 3-й, Ферстаппен – 4-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий