Албон потерял колесо после удара о барьеры, 3-ю практику в Лас-Вегасе завершили красными флагами

Две из трех тренировок перед Гран-при Лас-Вегаса завершили красными флагами.

На последних минутах третьей сессии пилот « » допустил контакт с барьерами, после чего левое заднее колесо отсоединилось от болида. Практику остановили красными флагами и не стали возобновлять.

Накануне красные флаги дали сигнал к завершению первой тренировки примерно через восемь минут после старта.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. 3-я практика. Расселл – 1-й, Пиастри – 2-й, Сарджент – 3-й, Ферстаппен – 4-й

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