Алекс Албон: «Непростая трасса. Все будет решаться на торможениях»

Теги Уильямс Формула-1 Александр Албон Гран-при Лас-Вегаса Авто

Албон поделился впечатлениями от трассы Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Ред Булл», подводя итоги второй практики, отметил, что в целом остался доволен работой своего болида.

«Непростая трасса, но все не так плохо. Но я думаю, что все будет решаться на торможениях. Ты будешь быстр, если будешь уверенно чувствовать себя на торможениях.

На новой трассе динамика улучшения состояния покрытия всегда очень высокая, но я думаю, что мы в целом в хорошей форме, наша машина работает неплохо.

Понятно, что нужно немного доработать настройки болида, но в целом у нас хороший темп. Думаю, проблем с темпом на длинной дистанции чуть больше именно из-за низких температур, но в остальном ощущения отличные», – рассказал Албон.

Первый заезд «Ф-1» по Вегасу продержался 8 минут: дорожный люк в хлам развалил два болида!

3 комментария

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Gonshic
Албон пилот РБ? че там авторы поста?
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Великий Алонсо
Непростая трасса? Да куда проще то, по конфигурации эта трасса даже легче чем Монца. Албон ты херь несёшь.
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shapor
Ответ Gonshic
Албон пилот РБ? че там авторы поста?
вы пропустили слово "курят"
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