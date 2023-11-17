Алекс Албон: «Непростая трасса. Все будет решаться на торможениях»

Албон поделился впечатлениями от трассы Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Ред Булл», подводя итоги второй практики, отметил, что в целом остался доволен работой своего болида.

«Непростая трасса, но все не так плохо. Но я думаю, что все будет решаться на торможениях. Ты будешь быстр, если будешь уверенно чувствовать себя на торможениях.

На новой трассе динамика улучшения состояния покрытия всегда очень высокая, но я думаю, что мы в целом в хорошей форме, наша машина работает неплохо.

Понятно, что нужно немного доработать настройки болида, но в целом у нас хороший темп. Думаю, проблем с темпом на длинной дистанции чуть больше именно из-за низких температур, но в остальном ощущения отличные», – рассказал .

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