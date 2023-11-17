Джордж Расселл о трассе Гран-при Лас-Вегаса: «На первых кругах ты словно едешь по льду, сцепления нет, видно грязь и пыль»

Расселл подвел итоги второй практики Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » считает, что в гонке может понадобится от одного до четырех пит-стопов – все зависит от работы с шинами.

«Здорово наконец поездить после довольно длинного дня. Но было очень здорово выехать на трассу. Она вполне быстрая. Вероятно, тут самая высокая максимальная скорость из всех трасс в году. Ночные гонки весьма впечатляют. Думаю, это будет интересный уик-энд.

Во время сессии все решала работа с шинами и гранулирование. Думаю, в воскресенье это всем помешает.

Трасса с течением времени меняется. На первых кругах ты словно едешь по льду, сцепления нет, видно грязь и пыль. С каждым кругом ты учишься и едешь быстрее, сама трасса становится быстрее. Меняются точки торможения.

Сложно, когда ты едешь на скорости 370 км/ч туда, где две точки торможения, выбирая одну из них, с очень низким уровнем прижимной силы. Но было весело, хоть и сложно составить общее представление, потому что некоторые использовали два комплекта свежего «софта», мы – только один. Но думаю, все решит гоночный темп.

Как мы знаем, довольно сложно заставить работать шины – даже в самые лучшие времена. Но в этот уик-энд мы столкнулись с гранулированием, с которым никогда ранее не имели дела. Мы видели уже нечто похожее в прошлом году благодаря природе этих шин, но при таких низких температурах, думаю, если вы сможете продержаться на шинах, удерживая их в рабочем окне, то это должна быть гонка с легкой стратегией в один пит-стоп.

Но если шины начнут гранулировать, то вы столкнетесь с двумя, тремя, четырьмя пит-стопами – так что нам нужно убедиться, что мы не окажемся среди тех, кого ждет такая участь», – поделился .

Гран-при Лас-Вегаса-2023. 2-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 6-й