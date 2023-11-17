2-я практика в Лас-Вегасе должна начаться в 13:00. Сессия продлится 90 минут

Теги Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Практика «Ф-1» в Лас-Вегасе состоится глубокой ночью.

«Формула-1» сообщила новую информацию о второй сессии свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса.

Практика, отложенная из-за инцидентов с люком в первой тренировке, «как ожидается», начнется в 2:00 по местному времени (13:00 по Москве), заявили в «Ф-1». Проведение сессии зависит от работ на трассе. Изначально планировалось провести заезды в полночь по Лас-Вегасу.

Тренировка продлится 90 минут вместо стандартных 60.

Городская трасса Гран-при Лас-Вегаса используется автомобилистами во время уик-энда. В 4:00 по местному времени трек должны открыть для дорожного движения.

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

Запись проезда «Феррари» Сайнса по незакрепленному люку в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса

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