2-я практика в Лас-Вегасе должна начаться в 13:00. Сессия продлится 90 минут
Практика «Ф-1» в Лас-Вегасе состоится глубокой ночью.
«Формула-1» сообщила новую информацию о второй сессии свободных заездов перед Гран-при Лас-Вегаса.
Практика, отложенная из-за инцидентов с люком в первой тренировке, «как ожидается», начнется в 2:00 по местному времени (13:00 по Москве), заявили в «Ф-1». Проведение сессии зависит от работ на трассе. Изначально планировалось провести заезды в полночь по Лас-Вегасу.
Тренировка продлится 90 минут вместо стандартных 60.
Городская трасса Гран-при Лас-Вегаса используется автомобилистами во время уик-энда. В 4:00 по местному времени трек должны открыть для дорожного движения.
1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса
Запись проезда «Феррари» Сайнса по незакрепленному люку в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса
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