2-я практика перед Гран-при Лас-Вегаса отложена после инцидентов с люком в 1-й сессии

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Эстебан Окон Альпин Гран-при Лас-Вегаса Авто

«Формула-1» объявила, что вторая практика перед Гран-при Лас-Вегаса отложена.

Сессия была намечена на 11:00 по московскому времени.

Первую сессию свободных заездов завершили досрочно после того, как повреждения получили болиды Карлоса Сайнса («Феррари») и Эстебана ОконаАльпин») из-за незакрепленного люка. Пилоты проехали менее десяти минут под зелеными флагами.

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

Запись проезда «Феррари» Сайнса по незакрепленному люку в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса

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9 комментариев

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Jurgen Klinsmann
представляю как сейчас остальным будет очково ездить на этой трассе.
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G.H.O.S.T.
2-я практика прошла довольно неплохо. Местный работник на пикапе показал лучшее время. Самосвал с асфальтом(или чем ещё) продолжает оставаться на трассе в попытках улучшить результат.
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topsatan
Цирк
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rastamansky
Было некое предчувствие, что организаторы обосрутся, глядя на весь льющийся пафос и массированную рекламную атаку.
Но чтобы не пришло в голову протестировать или хотя бы рассчитать действие гранудэффекта на люки, которые будучи приваренными, начало поднимать из-за разрушения окантовки бетона...мдааа
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Kudim41
А сколько там уже времени по местному? Почти час ночи!!! Откладывайте, откладывайте….. Гран-при!
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golubovich
Какой конфуз... Ничего себе!
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Егор Арефьев
цирк с конями, точнее с жеребцом
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Розарио Агро
Ответ Bzz Pvz
Колхозники из США не в курсе про физику, или она тоже там как-то от всеобщей отличается?
У них там в бетоне молекулы свободы, вот и освободили люк
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