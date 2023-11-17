2-я практика перед Гран-при Лас-Вегаса отложена после инцидентов с люком в 1-й сессии

« » объявила, что вторая практика перед Гран-при Лас-Вегаса отложена.

Сессия была намечена на 11:00 по московскому времени.

Первую сессию свободных заездов завершили досрочно после того, как повреждения получили болиды («Феррари») и (« ») из-за незакрепленного люка. Пилоты проехали менее десяти минут под зелеными флагами.

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

Запись проезда «Феррари» Сайнса по незакрепленному люку в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса

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