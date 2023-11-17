2-я практика перед Гран-при Лас-Вегаса отложена после инцидентов с люком в 1-й сессии
«Формула-1» объявила, что вторая практика перед Гран-при Лас-Вегаса отложена.
Сессия была намечена на 11:00 по московскому времени.
Первую сессию свободных заездов завершили досрочно после того, как повреждения получили болиды Карлоса Сайнса («Феррари») и Эстебана Окона («Альпин») из-за незакрепленного люка. Пилоты проехали менее десяти минут под зелеными флагами.
1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса
Запись проезда «Феррари» Сайнса по незакрепленному люку в 1-й практике перед Гран-при Лас-Вегаса
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Но чтобы не пришло в голову протестировать или хотя бы рассчитать действие гранудэффекта на люки, которые будучи приваренными, начало поднимать из-за разрушения окантовки бетона...мдааа