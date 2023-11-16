Льюис Хэмилтон: «Для вице-чемпионства нужны два провала Переса»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Гран-при Лас-Вегаса Авто

Хэмилтон сообщил, что завоевать вице-чемпионство практически невозможно.

За два этапа до конца сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отстает от гонщика «Ред Булл» Серхио Переса на 32 очка.

«Я иду за тобой!» – обратился Льюис к Серхио на пресс-конференции перед Гран-при Лас-Вегаса.

Семикратный чемпион «Формулы-1» также поделился более серьезной аналитикой:

«Он слишком оторвался, если честно. 30 очков за две гонки – по сути нужны два провала с его стороны и два моих вторых места. Но, откровенно говоря, мне неважно, финишируем ли мы вторыми или третьими.

Я считаю, мы провели потрясающий сезон, учитывая, какая у нас машина. Мы даже не предполагали, что станем сражаться за вторую позицию в Кубке конструкторов и стучаться в двери, пожалуй, самого доминирующего болида нашей эпохи».

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2 комментария

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Роман
Превозмогать гнёт свою шарманку
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