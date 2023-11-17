Гран-при Лас-Вегаса-2023. 1-я практика. Леклер – 1-й, Хюлькенберг – 2-й, Магнуссен – 3-й по итогам досрочно завершенной сессии

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Первую практику перед Гран-при Лас-Вегаса досрочно остановили после поломки «Феррари» Карлоса Сайнса из-за незакрепленного люка. Гонщики в общей сложности проехали менее десяти минут под зелеными флагами.

Лас-Вегас, США
16 ноября 2023 года
1-я практика
 
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.40,909 (4 круга)
2. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,537 (4)
3. Кевин Магнуссен («Хаас») +3,352 (4)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +3,488 (4)
5. Эстебан Окон («Альпин») +4,456 (5)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +4,588 (4)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +4,915 (4)
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +4,999 (5)
9. Серхио Перес («Ред Булл») +5,884 (4)
10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +6,238 (5)
11. Пьер Гасли («Альпин») +7,344 (5)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,604 (4)
13. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +7,741 (4)
14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +7,913 (5)
15. Ландо Норрис («Макларен») +8,038 (3)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») – не показал времени (2)
17. Оскар Пиастри («Макларен») - не показал времени (2)
18. Алекс Албон («Уильямс») - не показал времени (2)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») - не показал времени (2)
20. Логан Сарджент («Уильямс») - не показал времени (0)
 

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса

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1 комментарий

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Никита Гущев
величайшая практика в истории, спасибо за шоу
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