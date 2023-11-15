Гран-при Лас-Вегаса-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 21-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Лас-Вегаса.

Заезды «Формулы-1» в Неваде состоятся с четверга по субботу по местному времени и с пятницы по воскресенье по московскому времени. Сессии покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Лас-Вегас, США

16-18 ноября 2023 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 7:30 🌙

2-я практика: 11:00 🌙

Суббота

3-я практика: 7:30 🌙

Квалификация: 11:00 🌙

Воскресенье

Гонка: 9:00 🌙

время московское

📰 Главные новости перед Гран-при: красно-белая «Феррари» для крайне холодного Вегаса, Ферстаппен – лучший в истории по версии Экклстоуна, Бинотто зовут в «Ауди»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram