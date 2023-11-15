Гран-при Лас-Вегаса-2023. Расписание трансляций

Теги Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Sports.ru представляет календарь 21-го этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Лас-Вегаса.

Заезды «Формулы-1» в Неваде состоятся с четверга по субботу по местному времени и с пятницы по воскресенье по московскому времени. Сессии покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Лас-Вегас, США
16-18 ноября 2023 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 7:30 🌙
2-я практика: 11:00 🌙
 
Суббота 
 
3-я практика: 7:30 🌙
Квалификация: 11:00 🌙
 
Воскресенье 
 
Гонка: 9:00 🌙
 
время московское
 

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2 комментария

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Vegas Knight
Красивый вид во время гонки с ярким Вегасом, удобное время, первая гонка в истории и тем ещё интереснее - класс.
+1
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+1
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Биомеханоид
Ответ Vegas Knight
Красивый вид во время гонки с ярким Вегасом, удобное время, первая гонка в истории и тем ещё интереснее - класс.
Кому удобное, а у кого в воскресенье в 9 утра.
+1
0
+1
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