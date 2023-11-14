Педро де ла Роса: «Будет несправедливо, если Алонсо уйдет из «Ф-1» без третьего титула»

Теги Фернандо Алонсо Дани Педроса Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо заслужил третье чемпионство талантом и трудом, полагает де ла Роса.

Амбассадор «Астон Мартин» и бывший гонщик «Формулы-1» Педро де ла Роса рассказал об силе характера Фернандо Алонсо и заявил, что двукратный чемпион достоин еще одного титула.

«Фернандо очень многого требует от себя и ожидает, что другие будут относиться к своей работе так же. Если ты выкладываешься, работать с ним легко.

Он очень сильный человек, победитель. Поэтому мне так нравится с ним трудиться. Он тот лидер, который показывает путь. Заметьте – никто не отзывается о нем плохо, потому что он наиболее требователен к себе и подает пример.

Я считаю, что с учетом таланта, работы Фернандо, его страсти к этому спорту будет несправедливо, если он уйдет без еще одного титула.

На мой взгляд, лучшие пилоты всегда оказываются в лучшей машине. Не хочу говорить стандартные фразы о том, что «Формула-1» – несправедливый спорт, что побеждает болид, что это чемпионат инженеров. Мы все это уже знаем. Зачастую выигрывают лучшие команды, а не лучшие гонщики. Но забавно, что в итоге лучшие пилоты оказываются в лучших машинах», – поделился мнением испанец.

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Фернандо Алонсо: «Очень хочу выиграть 33-ю гонку, вижу это число повсюду. Я мотивирован, время уходить пока не пришло»

5 комментариев

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Сергей Евсеев
Человек сам проиграл все, что мог. Трижды все решалось в последней гонке сезона, трижды он проигрывал. Се ля ви.
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torolen
Да так-то и сезон-2005 должен был брать Кими
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Женя Дерунов
Ответ Великий Алонсо
Так дали бы Алонсо хороший болид и он бы выиграл титул! Но когда человек ездит на говне, то каким бы ты гениальным и крутым не был, чемпионом стать невозможно, у Алонсо нет нитро в заднице. Алонсо в любой момент готов заменить Переса и порвать Ферстаппена, стать чемпионом мира. Даже на нынешнем Макларене Фернандо стал бы чемпионом.
например Макларен 2007 года)
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