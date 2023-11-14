Педро де ла Роса: «Будет несправедливо, если Алонсо уйдет из «Ф-1» без третьего титула»

Алонсо заслужил третье чемпионство талантом и трудом, полагает де ла Роса.

Амбассадор « » и бывший гонщик «Формулы-1» де ла Роса рассказал об силе характера Фернандо Алонсо и заявил, что двукратный чемпион достоин еще одного титула.

«Фернандо очень многого требует от себя и ожидает, что другие будут относиться к своей работе так же. Если ты выкладываешься, работать с ним легко.

Он очень сильный человек, победитель. Поэтому мне так нравится с ним трудиться. Он тот лидер, который показывает путь. Заметьте – никто не отзывается о нем плохо, потому что он наиболее требователен к себе и подает пример.

Я считаю, что с учетом таланта, работы Фернандо, его страсти к этому спорту будет несправедливо, если он уйдет без еще одного титула.

На мой взгляд, лучшие пилоты всегда оказываются в лучшей машине. Не хочу говорить стандартные фразы о том, что « » – несправедливый спорт, что побеждает болид, что это чемпионат инженеров. Мы все это уже знаем. Зачастую выигрывают лучшие команды, а не лучшие гонщики. Но забавно, что в итоге лучшие пилоты оказываются в лучших машинах», – поделился мнением испанец.

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