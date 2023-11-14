GM зарегистрировалась как моторист «Ф-1» с 2028 года
Американская корпорация «Дженерал Моторс» (GM) подтвердила, что будет участвовать в «Формуле-1» как производитель силовых установок.
GM объявила, что зарегистрировалась в ФИА как моторист с сезона-2028 под брендом «Кадиллак».
Команды «Ф-1» перейдут на двигатели нового поколения в 2026 году.
Компания вновь заявила, что готова участвовать в чемпионате лишь в случае допуска «Андретти». Американский коллектив уже получил одобрение со стороны ФИА.
GM должна стать седьмым мотористом «Ф-1» и будет соревноваться с «Феррари», «Мерседесом», «Хондой», «Ауди», «Рено» и «Ред Булл»-«Форд».
«Ф-1» не пускает пафосную американскую команду – не только из-за денег. Она и правда не добавит ценности
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