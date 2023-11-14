Серхио Перес о холодном Гран-при Лас-Вегаса: «Условия неподходящие для «Ред Булл», пожалуй»

Холод создаст трудности «Ред Булл» в Лас-Вегасе, опасается Перес.

На первом в истории Гран-при Лас-Вегаса температура может опуститься до 5-6 градусов. По мнению гонщика « » , такая погода не пойдет на пользу ему и напарнику .

«Пожалуй, [условия] будут неподходящие для команды, но надо держать это в уме. Такие вещи очень трудно учесть в симуляциях, также это касается направления ветра», – сообщил мексиканец.

Перес оценил конфигурацию трассы:

«Я считаю, будет хорошая борьба. Есть очень длинные прямые с жесткими торможениями, поэтому я ожидаю, что трек способствует борьбе».

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