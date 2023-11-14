Серхио Перес о холодном Гран-при Лас-Вегаса: «Условия неподходящие для «Ред Булл», пожалуй»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Холод создаст трудности «Ред Булл» в Лас-Вегасе, опасается Перес.

На первом в истории Гран-при Лас-Вегаса температура может опуститься до 5-6 градусов. По мнению гонщика «Ред Булл» Серхио Переса, такая погода не пойдет на пользу ему и напарнику Максу Ферстаппену.

«Пожалуй, [условия] будут неподходящие для команды, но надо держать это в уме. Такие вещи очень трудно учесть в симуляциях, также это касается направления ветра», – сообщил мексиканец.

Перес оценил конфигурацию трассы:

«Я считаю, будет хорошая борьба. Есть очень длинные прямые с жесткими торможениями, поэтому я ожидаю, что трек способствует борьбе».

Вероятность дождя на Гран-при Лас-Вегаса составляет 50-60 процентов

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6 комментариев

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Мадина Уйгурова
Тебе какие условия не сделай, все равно не попадешь в первый сегмент квалификации
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Daniel Ţurcanu
Вот будет интересно смотреть на фур. Они и так жрут резину. А что тут будет на холодной резине? Болид сильнее будет скользить. Интересная гонка получится. Жду не дождусь.
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Luca di Montezemolo
Придется превозмогать опять, и опять выигрывать на этом ведре от ньюи, это приму касается, король улиц может и в стене закончить и из ку1 не выити.
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danteeeq
Ответ Мадина Уйгурова
Тебе какие условия не сделай, все равно не попадешь в первый сегмент квалификации
то есть просто не приедет на квалу ?
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