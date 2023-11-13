Джок Клиа о главной проблеме болида «Феррари»: «Наша машина очень легко выпадает из оптимального окна рабочих настроек»

В «Феррари» постараются расширить рабочее окно настроек болида в 2024 году.

Наставник Шарля Леклера и инженер «Феррари» Джок Клиа рассказал о главной слабости текущей машины итальянской команды.

Также Клиа оценил перспективы «Феррари» на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса.

«В Лас-Вегасе у нас все должно быть хорошо. Все признаки говорят о том, что на этой трассе преобладает низкий уровень прижимной силы, в связи с чем мы уверены в том, что будем там конкурентоспособны. Хотя у нас по-прежнему непростая в настройке машина.

Не будем ходить вокруг да около, наша машина очень легко выпадает из оптимального окна рабочих настроек. И основной трудностью для нас было понять, почему это происходит.

Думаю, мы понимаем, что большая часть источника данной проблемы может быть заложена в изначальную философию болида. Поэтому в работе над болидом следующего года мы сосредоточены на том, чтобы сделать его более послушным и чтобы он так легко не выпадал из окна оптимальных настроек.

В гонке вы не можете работать в очень узком окне рабочих настроек. Потому что гонка длинная, температура постоянно меняется, меняется состояние шин, и чтобы действительно хорошо провести гонку, вам нужно сделать это окно более широким. Именно в этом и состоит главная сильная сторона « » – у их болида очень широкое окно рабочих настроек», – рассказал Клиа.

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