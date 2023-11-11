Роб Смедли: «Нет причин, почему девушка не может стать чемпионкой «Ф-1»

Смедли верит, что девушка может стать чемпионкой «Формулы-1».

Бывший инженер «Феррари», «Уильямса» и «Джордана» указал на то, что на низовом уровне автоспорта непропорционально мало гонщиц, что и приводит к низкой доле женщин в «формульных» сериях.

Роб объявил о запуске новой картинговой программы, которая нацелена на повышение доступности гонок.

«Я много говорю об этом, и мы активно выступаем за привлечение девушек в автоспорт. Я один из тех людей, которые считают, что нет абсолютно никаких причин, почему девушка не может стать чемпионкой «Формулы-1».

Причина, почему сейчас не так, в доле участников. В самом лучшем случае статистика говорит, что в картинге 12 процентов девушек, и эта величина снижается до семи процентов, когда мы поднимаемся по лестнице серий.

Появляются и другие прекрасные инициативы, и мы, безусловно, их поддерживаем. Единственного решения проблемы не будет. Мы хотим создать, скажем так, менее традиционную среду, и в таком случае доля женщин будет выше. Мы хотим, чтобы это стало проектом для всех: для девушек, для любого недопредставленного сообщества», – сообщил Смедли.

Смедли запустил картинговый проект: «Месси не появился бы с ценниками академий в $100 000. Быстрейший гонщик в истории еще не сидел за рулем болида, предполагаю»