Смедли запустил картинговый проект: «Месси не появился бы с ценниками академий в $100 000. Быстрейший гонщик в истории еще не сидел за рулем болида, предполагаю»

Роб Смедли запустил проект, нацеленный на повышение доступности картинга.

Бывший инженер « », « » и « » рассказал о проекте Global Karting League (GKL) – системе соревнований на электрокартах по всему миру. GKL нацелена снизить стоимость карьеры в картинге на 96 процентов, в 1000 раз увеличить количество детей в гонках и создать 50 национальных «хабов», утверждается на ее сайте.

Соревнования начнутся в феврале 2024 года, в британском чемпионате примут участие дети от шести до 17 лет, которые будут пилотировать одинаковые электрокарты.

По мнению Смедли, проект поможет найти звезд, подобных Лионелю Месси в футболе.

«По сути GKL является способом демократизировать картинг. Мое предположение в том, что быстрейший гонщик в истории еще не сидел за рулем болида.

Посмотрите на игры с мячом – футбол, регби, что угодно. Если бы на низовом уровне, национальном уровне или уровне академий были ценники в 100 000 фунтов, евро или долларов, мы бы точно не увидели футболистов вроде Неймара, Лионеля Месси, Дэвида Бекхэма. Все эти великие игроки прошли через довольно многообразную и, скажем так, демократизированную среду.

Мы хотим упростить низовой уровень автоспорта, создать более равные условия. Мы построили эти быстрые и юркие карты, а электродвигатель обеспечивает равенство между всеми машинами, поэтому главным фактором является талант ребенка.

Мы разработали собственную базу данных под названием Talent ID. Мы будем собирать данные со всех картов – почти как с машины «Формулы-1». Стандартизация данных по разным хабам позволит получить рейтинги по любым параметрам. Если создать сложные алгоритмы, то они фактически смогут сказать, кто является лучшим пилотом мира в данном возрасте. И тогда мы можем оказать поддержку этому таланту», – объяснил Смедли.

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