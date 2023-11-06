«В 2005 году было чуть проще, потому что тогда не было DRS». Алонсо сравнил сражения с Пересом и с Шумахером в Имоле
Алонсо назвал защиту от Переса одной из сложнейших в карьере.
Испанца попросили сравнить борьбу с Пересом на Гран-при Сан-Паулу с его некоторыми легендарными гонками прошлого. Например, с гонкой 2005 года в Имоле, когда Алонсо, выступавший за «Рено», на протяжении нескольких кругов подряд отбивался от атак Михаэля Шумахера.
«В 2005 году было проще, потому что тогда не было DRS. Так что да, тогда, возможно, было чуть проще. При этом сейчас, при наличии DRS, все в целом немного иначе, и тебе приходится действовать чуть иначе. Работа с шинами тогда и сейчас тоже очень сильно отличается – тогда можно было постоянно атаковать на пределе и не думать о шинах.
При этом в 2005 году, если ты все-таки терял позицию – то с ней можно было сразу попрощаться, ты уже не мог ее отыграть. Здесь же ты получаешь шанс. Систему DRS ввели, чтобы немного повысить зрелищность, и в этот раз мы увидели отличный пример того, что это сработало. Тебя могут обогнать за два круга до финиша, но у тебя еще будет шанс отыграться – в особенности на такой трассе, как в Бразилии.
В субботнем спринте мы тоже видели такое. Если тебя обогнали в первом повороте, у тебя все равно остается отличная возможность ответить в четвертом повороте», – рассказал Алонсо.
Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!
Это к разговорам, что пилот мало, что решает. Много, что решает по факту. Алонсо так проводил 2010-й и 2012-й годы и обеспечил Феррари борьбу за титул на машине, которая была также не ровня РБ.