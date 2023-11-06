«В 2005 году было чуть проще, потому что тогда не было DRS». Алонсо сравнил сражения с Пересом и с Шумахером в Имоле

Алонсо назвал защиту от Переса одной из сложнейших в карьере.

Испанца попросили сравнить борьбу с Пересом на Гран-при Сан-Паулу с его некоторыми легендарными гонками прошлого. Например, с гонкой 2005 года в Имоле, когда Алонсо, выступавший за «Рено», на протяжении нескольких кругов подряд отбивался от атак .

«В 2005 году было проще, потому что тогда не было DRS. Так что да, тогда, возможно, было чуть проще. При этом сейчас, при наличии DRS, все в целом немного иначе, и тебе приходится действовать чуть иначе. Работа с шинами тогда и сейчас тоже очень сильно отличается – тогда можно было постоянно атаковать на пределе и не думать о шинах.

При этом в 2005 году, если ты все-таки терял позицию – то с ней можно было сразу попрощаться, ты уже не мог ее отыграть. Здесь же ты получаешь шанс. Систему DRS ввели, чтобы немного повысить зрелищность, и в этот раз мы увидели отличный пример того, что это сработало. Тебя могут обогнать за два круга до финиша, но у тебя еще будет шанс отыграться – в особенности на такой трассе, как в .

В субботнем спринте мы тоже видели такое. Если тебя обогнали в первом повороте, у тебя все равно остается отличная возможность ответить в четвертом повороте», – рассказал Алонсо.

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!