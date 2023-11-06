Серхио Перес: «Какой бы упорной ни была борьба, мы с Алонсо каждый раз оставляли друг другу место. Немногие способны действовать так»

Теги Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Астон Мартин Авто

Перес выделил честность Алонсо в борьбе за подиум на Гран-при Сан-Паулу.

По словам пилота «Ред Булл», в сражении за подиум оба гонщика действовали предельно корректно, и что далеко не все участники «Формулы-1» способны действовать подобным образом.

«Я должен сказать, что Фернандо большой молодец, потому что это и впрямь было отличное сражение. И борьба велась предельно честно.

И это действительно здорово. Потому что какой бы упорной ни была борьба, мы каждый раз оставляли друг другу достаточно много места на трассе. Мне кажется, очень немногие из числа гонщиков «Ф-1» способны действовать так же.

Вы знаете, Фернандо всегда будет использовать любые доступные трюки, но он всегда действует честно. И это была отличная борьба. Любой из нас, кто вышел бы победителем из этого сражения, оказался бы на подиуме более чем заслуженно», – рассказал Перес.

Героическая битва Алонсо с Пересом за подиум: обгоны на последних кругах, фотофиниш – 0,053 секунды!

4 комментария

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Роман
но у тебя тачка все равно была быстрее, чем у Алонсо.
Дед задал жару ради подиума.
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Schiaff1no
Мексика видимо стерлась из памяти
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Великий Алонсо
Окон, твоё домашнее задание это внимательно смотреть и изучать пилотаж Алонсо на протяжении последних 20 кругов гонки, учись как надо пилотировать, про мастерство промолчу, тебе до Алонсо в этом компоненте никогда не добраться, но смотри как в напряжённой борьбе Фернандо делает это честно и благородно, Алонсо честный гонщик, а ты нет.
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ЭЮЯ
Ответ Schiaff1no
Мексика видимо стерлась из памяти
Да у этого многое стерлось. Замылилось.
Это, конечно, смешно, там все профессионалы, все знают, как ездить, и все могут привести с десяток примеров чистой борьбы колесо в колесо. Но только этот сделал акцент - смотрите, какой я крутой, учитесь, салаги. Это у кого, у тебя учиться? Как ты в Сироткина в Сингапуре повернул? Или как с Оконом дорогу на поделил в Канаде? Ты кто такой вообще? Позорище.
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