Серхио Перес: «Какой бы упорной ни была борьба, мы с Алонсо каждый раз оставляли друг другу место. Немногие способны действовать так»

Перес выделил честность Алонсо в борьбе за подиум на Гран-при Сан-Паулу.

По словам пилота « », в сражении за подиум оба гонщика действовали предельно корректно, и что далеко не все участники «Формулы-1» способны действовать подобным образом.

«Я должен сказать, что большой молодец, потому что это и впрямь было отличное сражение. И борьба велась предельно честно.

И это действительно здорово. Потому что какой бы упорной ни была борьба, мы каждый раз оставляли друг другу достаточно много места на трассе. Мне кажется, очень немногие из числа гонщиков «Ф-1» способны действовать так же.

Вы знаете, Фернандо всегда будет использовать любые доступные трюки, но он всегда действует честно. И это была отличная борьба. Любой из нас, кто вышел бы победителем из этого сражения, оказался бы на подиуме более чем заслуженно», – рассказал Перес.

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