Серхио Перес: «Какой бы упорной ни была борьба, мы с Алонсо каждый раз оставляли друг другу место. Немногие способны действовать так»
Перес выделил честность Алонсо в борьбе за подиум на Гран-при Сан-Паулу.
По словам пилота «Ред Булл», в сражении за подиум оба гонщика действовали предельно корректно, и что далеко не все участники «Формулы-1» способны действовать подобным образом.
«Я должен сказать, что Фернандо большой молодец, потому что это и впрямь было отличное сражение. И борьба велась предельно честно.
И это действительно здорово. Потому что какой бы упорной ни была борьба, мы каждый раз оставляли друг другу достаточно много места на трассе. Мне кажется, очень немногие из числа гонщиков «Ф-1» способны действовать так же.
Вы знаете, Фернандо всегда будет использовать любые доступные трюки, но он всегда действует честно. И это была отличная борьба. Любой из нас, кто вышел бы победителем из этого сражения, оказался бы на подиуме более чем заслуженно», – рассказал Перес.
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Дед задал жару ради подиума.
Это, конечно, смешно, там все профессионалы, все знают, как ездить, и все могут привести с десяток примеров чистой борьбы колесо в колесо. Но только этот сделал акцент - смотрите, какой я крутой, учитесь, салаги. Это у кого, у тебя учиться? Как ты в Сироткина в Сингапуре повернул? Или как с Оконом дорогу на поделил в Канаде? Ты кто такой вообще? Позорище.