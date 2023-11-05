Ландо Норрис: «Последние этапы были сильнейшими в моей карьере»

Норрис рассказал об отличных ощущениях от болида «Макларена» .

Во второй половине сезона « » выглядит значительно сильнее, чем в начале: после Гран-при Австрии Ландо Норрис набрал 164 очка и сейчас идет шестым в чемпионате, опережая Шарля Леклера из «Феррари» и Джорджа Расселла из «Мерседеса».

При этом за последние шесть этапов пилот шесть раз финишировал в первой тройке: четыре раза в рамках самой гонки, дважды в рамках спринта. По словам Норриса, дело не только в болиде.

«Очевидно, я, вероятно, знаю чуть больше, чем то, что все видят. Последние уик-энды я провел очень сильно. Я, наверное, скажу, что последние четыре или пять этапов были сильнейшими в моей карьере с точки зрения чистого темпа и способности выжать максимум из машины.

Я только порой совершал те небольшие глупые ошибки в квалификациях, как в Мексике или в предыдущих гонках. Но во множестве из этих случаев у меня, наверное, был один из моих сильнейших и лучших темпов – если бы не те недочеты.

Последние два-три этапа я чувствую, что намного лучше справляюсь с болидом. И мне было весьма комфортно. Есть еще много моментов, которые мешают мне, но я явно чувствую себя так замечательно за рулем болида, как никогда раньше», – сказал Норрис.

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