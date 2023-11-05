Гельмут Марко: «Нам нужно избавиться от этих расследований и походов к судьям. Давайте руководствоваться здравым смыслом»

Теги Гран-при Бразилии ФИА Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Гран-при Мексики Авто

Марко считает, что «Ф-1» нужно спокойнее относиться к правилам.

За последние два этапа резко возросло количество расследований после заездов. Это связано с новым запретом на блокировку на пит-лейн, которая в свою очередь была вызвана другим правилом этой осени – лимитом времени круга.

По мнению советника «Ред Булл», такое количество запретов только вредит «Формуле-1».

«Есть старая поговорка: «Дайте им гоняться…» Я правда считаю, что нам нужно избавиться от всех этих расследований и походов к судьям. Давайте в таких ситуациях просто руководствоваться здравым смыслом. Мы должны думать о гонках, а не о подобном», – заявил Марко.

«Новые правила просто ужасны». Макс Ферстаппен раскритиковал ФИА за поправки, связанные с запретом блокировки выезда с пит-лейн

2 комментария

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Александр Деев
It’s motoracing )
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a_chip
Ох и троль седой «дайте им гоняться»… А как с его любимой игрушкой — Максимом начинают максимкиными же методами бороться, так тут же бегут с хорней жаловаться к судьям🤷‍♂️
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