Гельмут Марко: «Нам нужно избавиться от этих расследований и походов к судьям. Давайте руководствоваться здравым смыслом»

Марко считает, что «Ф-1» нужно спокойнее относиться к правилам.

За последние два этапа резко возросло количество расследований после заездов. Это связано с новым запретом на блокировку на пит-лейн, которая в свою очередь была вызвана другим правилом этой осени – лимитом времени круга.

По мнению советника « », такое количество запретов только вредит «Формуле-1».

«Есть старая поговорка: «Дайте им гоняться…» Я правда считаю, что нам нужно избавиться от всех этих расследований и походов к судьям. Давайте в таких ситуациях просто руководствоваться здравым смыслом. Мы должны думать о гонках, а не о подобном», – заявил .

«Новые правила просто ужасны». Макс Ферстаппен раскритиковал ФИА за поправки, связанные с запретом блокировки выезда с пит-лейн